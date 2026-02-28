Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, serie C basket: a Ospitaletto il derby contro Verolanuova

Tommaso Olivari
Scivolano invece Mazzano e Manerbio contro Bottanuco e Gorgonzola
Coach Rossi - Foto Sebastiano Ronzani
Coach Rossi - Foto Sebastiano Ronzani
AA

Nella ventiseiesima giornata di serie C, Ospitaletto vince il derby contro Verolanuova. Scivolano Mazzano e Manerbio contro Bottanuco e Gorgonzola.

Ospitaletto si impone nel derby contro Verolanuova e aggancia Casalasco in seconda posizione (90-79). Il Cxo, trascinato da Mbow (20 punti), Moss (16) e Danfakha (16), scava un primo solco nella prima frazione di gara (19-11 al 10’). Negroni, con 11 punti, si scatena nel secondo quarto e accorcia le distanze sul 39-34. Al rientro Danfakha e Toure si scatenano, ma un Negroni in stato di grazia tiene aperto il match (62-54 al 30’). Nell’ultima frazione la formazione di coach Rossi accelera ancora e, nonostante l’ottima resistenza dei bassaioli, ottiene i due punti. Nonostante la sconfitta, da sottolineare le superlative prove di Negroni (24 punti) e Cucchi (21).

Manerbio cade davanti al proprio pubblico contro Gorgonzola (90-77). Macinano punti nel primo segmento i bassaioli: Perini, ben supportato dal trio Dalovic-Prestini-Bravi, spinge sul pulsante del gas e porta i suoi sul +10 (31-21 10’). Nel secondo quarto, però, i Lupi si scompongono e subiscono l’offensiva dei rivali, che volano sul +1 (46-45 al 20’). Nel terzo quarto nessuna delle due squadre riesce a dare una spallata definitiva alla contesa, con il divario che resta invariato (66-65). Nell’ultimo segmento la truppa di coach Moreno si spegne e deve arrendersi al Far Networks.

Mazzano va in blackout nel secondo tempo e si ferma contro Bottanuco (90-75). Davanti al proprio pubblico la Nbb prova a farsi valere nei primi 20’, salvo poi spegnersi completamente nei due quarti successivi. Nei bianconeri a provarci con più costanza sono i soliti Balogun (15 punti), Dilascio (12) Mastrangelo (10) e Raskovic (10) e Russo (10).

Classifica

Bottanuco 46 p.ti; Casalasco* e Ospitaletto 40; Mazzano 36; Gorgonzola 34; Gussago* 32; Viadana 30; Manerbio 26; San Pio* 24; Seriana 22; Pisogne* 16; Verolanuova, Busnago e Cernusco 14; Calolzio e Gorle 12 (* una partita in meno).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario