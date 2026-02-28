Basket, serie C basket: a Ospitaletto il derby contro Verolanuova

Nella ventiseiesima giornata di serie C, Ospitaletto vince il derby contro Verolanuova. Scivolano Mazzano e Manerbio contro Bottanuco e Gorgonzola.

Ospitaletto si impone nel derby contro Verolanuova e aggancia Casalasco in seconda posizione (90-79). Il Cxo, trascinato da Mbow (20 punti), Moss (16) e Danfakha (16), scava un primo solco nella prima frazione di gara (19-11 al 10’). Negroni, con 11 punti, si scatena nel secondo quarto e accorcia le distanze sul 39-34. Al rientro Danfakha e Toure si scatenano, ma un Negroni in stato di grazia tiene aperto il match (62-54 al 30’). Nell’ultima frazione la formazione di coach Rossi accelera ancora e, nonostante l’ottima resistenza dei bassaioli, ottiene i due punti. Nonostante la sconfitta, da sottolineare le superlative prove di Negroni (24 punti) e Cucchi (21).

Manerbio cade davanti al proprio pubblico contro Gorgonzola (90-77). Macinano punti nel primo segmento i bassaioli: Perini, ben supportato dal trio Dalovic-Prestini-Bravi, spinge sul pulsante del gas e porta i suoi sul +10 (31-21 10’). Nel secondo quarto, però, i Lupi si scompongono e subiscono l’offensiva dei rivali, che volano sul +1 (46-45 al 20’). Nel terzo quarto nessuna delle due squadre riesce a dare una spallata definitiva alla contesa, con il divario che resta invariato (66-65). Nell’ultimo segmento la truppa di coach Moreno si spegne e deve arrendersi al Far Networks.

Mazzano va in blackout nel secondo tempo e si ferma contro Bottanuco (90-75). Davanti al proprio pubblico la Nbb prova a farsi valere nei primi 20’, salvo poi spegnersi completamente nei due quarti successivi. Nei bianconeri a provarci con più costanza sono i soliti Balogun (15 punti), Dilascio (12) Mastrangelo (10) e Raskovic (10) e Russo (10).

Classifica

Bottanuco 46 p.ti; Casalasco* e Ospitaletto 40; Mazzano 36; Gorgonzola 34; Gussago* 32; Viadana 30; Manerbio 26; San Pio* 24; Seriana 22; Pisogne* 16; Verolanuova, Busnago e Cernusco 14; Calolzio e Gorle 12 (* una partita in meno).