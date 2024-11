Presentazione settima giornata serie C basket

Nella settima giornata di serie C, Manerbio, Gussago e Mazzano proveranno a insidiare la vetta presidiata dalla capolista Romano. Oggi alle 18.15 l’Ospitaletto sarà sul parquet di Seriana, i franciacortini potranno contare su Moss e Pollini per riscattare la sconfitta contro Viadana. Ancora in dubbio Tonelli per un infortunio alla caviglia rimediato con l’Under 19 eccellenza.

Alle 18.30 scenderanno in campo per il derby Pisogne e Gussago, mentre al PalaMario Manerbio si confronterà con Romano nel decisivo scontro al vertice. I lacustri, reduci dal passo falso rimediato proprio contro i bergamaschi (94-60), hanno provveduto a rafforzare il roster annunciando la firma dell’ex Gardonese Gabriele Poli. «Contro Gussago dovremo essere attenti a non concedere tiri facili dal perimetro – afferma coach Tritto -. Inoltre, un altro aspetto fondamentale sarà la gestione dei rimbalzi. Dovremo stare attenti a Dubois, ai giovani, ma soprattutto alla coppia Veronesi-Fossati».

La battuta d’arresto subita a Sarezzo contro la Nbb non frena lo Yes Basketball, che vuole ripartire dagli aspetti positivi visti in campo. «È sicuramente una sconfitta che pesa, ma abbiamo comunque mostrato cose positive, sia in fase offensiva che difensiva – esordisce coach Guindani -. Pisogne è una squadra che sta facendo fatica, non per questo va sottovalutata. Hanno diversi giocatori esperti e dovremo affrontare la partita con la massima concentrazione».

I lupi tenteranno di fermare la corsa di Romano, in testa alla graduatoria dopo il successo nell’ultimo turno. I biancoverdi, dopo due sconfitte consecutive, daranno tutto per fronteggiare una formazione di grande esperienza. «Milesi, Rossi e Quartieri danno alla squadra qualità importanti – dice coach Moreno -. Fisicamente saremo inferiori rispetto ai nostri avversari, quindi dovremo essere bravi a trovare i giocatori liberi in fase offensiva. In difesa, dovremo limitare gli uno contro uno di Milesi e il pick&roll di Quartieri».

A chiudere la giornata di sabato, alle 21, la sfida tra Mazzano e Soresina, con i nerobianchi che vogliono confermare la superiorità mostrata contro Manerbio e Gussago.

Nel posticipo domenicale, alle 18, Il Pentavac Chiari sarà impegnato a Casalasco. La truppa timonata da coach Blasizza, galvanizzata dalla vittoria nel finale contro Bottanuco, cercherà di ottenere il bis, spinta dal brillante duo Zangrandi-Guiducci.