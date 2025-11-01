Basket serie B: per Pontevico risultato amaro, ma prova coraggiosa

La serata è amara, ma solo nel risultato. Una Pontevico coraggiosa tiene testa a lungo ad una Crema costruita per il salto di categoria e capace, alla fine, di far valere profondità ed esperienza nei momenti chiave. Le bresciane giocano con coraggio, difesa solida e idee chiare per tre quarti, mostrando un livello competitivo importante. L’episodio dell’infortunio a Pinardi e il break ospite nell’ultimo periodo fanno però la differenza: finisce 47-58, ma le indicazioni restano comunque positive per la formazione di casa.

La partita

Primo tempo di grande intensità per le bresciane, attente e aggressive sin dalla palla a due. Crema parte forte con un 4-0 inaugurato dall’ex Kotnis, ma Pontevico risponde immediatamente con un controbreak di 6-0 che ribalta l’inerzia a metà della prima frazione. Rossi, altra ex di giornata, pareggia dalla lunetta, poi le padrone di casa trovano ancora la via del canestro con Codolo per il nuovo vantaggio. Crema però reagisce con decisione: Kotnis e compagne colpiscono da ogni angolo e firmano il 9-0 che vale il 15-8 alla prima sirena.

Nel secondo periodo le bresciane ritrovano ritmo dall’arco: prima Moreni, poi De Cristofaro, accorciano fino al -2 (14-16). Bevolo completa la rimonta e firma il sorpasso, ma Pappalardo riporta avanti Crema sul 18-17. La gara resta punto a punto: ancora la bomba di De Cristofaro, e la precisione dalla lunetta di Codolo valgono il 24-19 per le bassaiole. Kotnis accorcia, ma Bevolo risponde dall’angolo: si arriva all’intervallo con Pontevico avanti 26-22.

Al rientro dagli spogliatoi, però, il gruppo di Doldi si blocca: servono oltre sei minuti per ritrovare il primo punto della frazione. Crema ne approfitta, alza i ritmi e piazza un break di 10-0 chiuso dalla tripla di Rossi che alza al cielo l’indice per esultare. Codolo interrompe il digiuno ai liberi, ma il gioco da tre punti di Rizzi spinge le ospiti sul 35-28. De Cristofaro prova a rianimare le sue, ma Pappalardo risponde immediatamente.

Nel finale ci pensa Guerrini a portare Crema sul 40-33 a 10’ dal termine. L’ultimo periodo si apre con un episodio pesante: Pinardi è costretta a lasciare il campo per infortunio, in lacrime. Le bresciane accusano il colpo e per qualche minuto escono mentalmente dalla partita. Crema ne approfitta e piazza l’allungo definitivo, un 11-0 che di fatto chiude la gara. Nel finale non bastano la tripla di Bernardelli e gli 8 punti di Faroni per rientrare. La sirena fissa il punteggio sul 47-58: Crema conquista i due punti e sale al secondo posto in classifica.

Tabellino

Pontevico 47

Crema 58

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 11, Di Giorgio, Bevolo 7, De Cristofaro 13, Bernardelli 3, Pinardi, Moreni 3, Adami ne, Faroni 10, Zamboni, Morellato ne. All.: Doldi.

Basket Team Crema: Kotnis 14, Lonoce, Fossati, Occhiato 1, Radaelli 2, Caccialanza, Guerrini 11, Severgnini 2, Gaudioso, Rizzi 9, Pappalardo 11, Rossi 8. All.: Bacchini.

Arbitri: Cassago e Novellino.

Note: Parziali 8-15, 26-22, 33-40.