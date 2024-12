Basket, serie B nazionale: la LuxArm in trasferta a Treviglio

Forte del convincente successo su Fiorenzuola (81-52), la LuxArm di Lumezzane vuole dare continuità al proprio cammino. Stasera alle 20.30 i valgobbini sono di scena al PalaFacchetti di Treviglio, sul parquet della seconda forza Treviglio Brianza, per la quindicesima di B Nazionale. Minoli e compagni hanno la possibilità di confrontarsi con un avversario di livello in condizioni mentali decisamente favorevoli.

Le parole del coach

Domenica scorsa la compagine di Nunzi è piaciuta per l’atteggiamento messo in campo e oggi vuole ripetersi. Indubbiamente il coefficiente di difficoltà si alza, ma i bresciani hanno le carte in regola per dire la loro contro una formazione completa e solida. «I ragazzi mi sono piaciuti contro Fiorenzuola specialmente per l’approccio che hanno saputo mettere in campo fin dalle prime battute - sottolinea coach Luciano Nunzi. Proprio questo ci ha permesso di prendere in mano il controllo della gara e ci ha aiutato a costruire un vantaggio significativo già nella prima parte. Stasera siamo ospiti di Treviglio, sarebbe bello andare a strappare due punti di prestigio sul campo di una squadra che sta facendo molto bene. I nostri avversari stanno esprimendo una pallacanestro fluida e coinvolgono tanti elementi in attacco».

Gli avversari

I bergamaschi presentano dei punti di riferimento di rilievo sia negli esterni sia nei lunghi. Abega, Reati, Marcius e Alibegovic stanno trascinando Treviglio, che al momento è il secondo miglior attacco del girone. La LuxArm sarà pertanto chiamata ad un lavoro di notevole abnegazione difensiva. «Non dovremo permettere ai nostri avversari di prendere subito fiducia nelle cose che riescono a fare al meglio - avverte Nunzi. Penso che la difesa sulle loro caratteristiche principali sarà l’aspetto che potrà fare la differenza. Per giocarci al meglio le nostre carte dovremo ripartire dalla prova molto continua di domenica scorsa con Fiorenzuola. Treviglio ha tanti giocatori di qualità con punti nelle mani, servirà quindi uno sforzo in più da parte di tutti. Purtroppo Amici è alle prese con un problema muscolare al polpaccio; in questi giorni il nostro esterno si è sottoposto ad alcuni accertamenti e non sappiamo se potrà essere a disposizione stasera».

Classifica. Legnano 26 p.ti; Treviglio 24; Faenza 20; Omegna e San Vendemiano 18; Lumezzane, Vicenza, Andrea Costa Imola e Fidenza 16; Monferrato, Desio, Capo d’Orlando e Mestre 14; Virtus Imola 12; Piacenza 10; Agrigento 8; Saronno e Fiorenzuola 6; Ragusa e Crema 4