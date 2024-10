Basket, serie B nazionale: la LuxArm fa tre su tre a Ragusa

La LuxArm Lumezzane dimostra ancora la giusta capacità di soffrire, resiste all’aggressività messa in campo dai siciliani, ma nella seconda parte di gara trova le chiavi per espugnare il PalaPadua di Ragusa. La squadra di Luciano Nunzi può godersi così il primo posto a punteggio pieno dopo tre giornate.

Minoli e compagni vengono messi a lungo in difficoltà dai padroni di casa, che conducono per 25 minuti, ma escono ancora alla distanza, sorretti da un efficace lavoro difensivo e ai contributi offensivi di Vitols (Mvp con 21 punti e 6 triple), di Di Meco, di Baldini e di Amici.

Non è affatto semplice l’impatto del match per i valgobbini, costretti a subìre il ritmo e la verve dei siciliani nelle battute iniziali. Simon, Gloria e Gaetano sono i protagonisti dell’avvio deciso di Ragusa in fase offensiva. I locali si portano sul 12-6 e a metà del primo quarto E coach Nunzi deve fermare il cronometro quando i locali raggiungono il primo gap in doppia cifra (17-6).

Il minuto di sospensione sortisce gli effetti sperati, dal momento che i bresciani si sbloccano confezionando un break di 9-0 che riporta vicine le due squadre. Sono Vitols, dall’arco, e Varaschin, con un concreto lavoro sotto le plance, a propiziare il recupero di Lumezzane, anche se l’ultimo guizzo del primo quarto è a favore dei siciliani, avanti 20-18 con un gioco da tre punti finalizzato da Bertocco.

La LuxArm fatica a cambiare passo nel corso di una seconda frazione caratterizzata da sorpassi e contro sorpassi. È piuttosto imprecisa al tiro la truppa di Nunzi, che fatica a trovare risorse da tutto il collettivo, e così sono i ragusani a gestire un esiguo ma prezioso margine di vantaggio. Vavoli e Ianelli spingono la Virtus Ragusa sul +6, la LuxArm prova a rispondere con l’energia di Tandia (10 rimbalzi complessivi), ma non basta. All’intervallo i siciliani avanti 43-37.

Secondo tempo

La missione per i bresciani continua ad essere difficile anche al rientro sul parquet. La compagine di Recupido conserva l’inerzia, Lumezzane viene sorretto dall’estro di Baldini e di Amici, fondamentali per tenere la LuxArm a contatto con gli avversari.

La svolta si concretizza nella parte finale della terza frazione. Una ritrovata compattezza difensiva permette a Minoli e compagni di acquisire anche maggior fluidità in attacco. Una tripla di Vitols consente ai valgobbini di operare il sorpasso (54-55 al 26’), quindi Di Meco fissa il 62-56 del 30’. Si alza ancora il livello dell’agonismo nell’ultima a decisiva ultima frazione. Adesso però Lumezzane fa valere una maggior qualità, Minoli e Di Meco da tre firmano il massimo vantaggio (58-67), che i bresciani gestiscono fino alla fine.

Classifica

Capo d’Orlando, Lumezzane, Legnano e Faenza p.ti 6; *Desio, Mestre, Omegna, Treviglio e V.Imola 4; *Monferrato, Agrigento, A. C. Imola, Fidenza, S. Vendemiano, Fiorenzuola e Crema 2; Piacenza, Ragusa, Saronno e Vicenza 0 (*una gara in meno).