Basket, B femminile: Pontevico cade 65-56 a Sesto San Giovanni

Le ragazze guidate da Doldi restano così ferma a quota 16 punti in classifica
Le giocatrici del Pontevico
Pontevico torna da Sesto San Giovanni con una sconfitta. Serata amara per le ragazze guidate da Doldi, che cadono 65-56 sul parquet della Geas Basket Academy e restano ferme a quota 16 in classifica. Niente continuità, dunque, dopo la convincente vittoria della scorsa settimana contro Albino. De Cristofaro e compagne sono ora chiamate a rialzare la testa nella prossima, ostica, trasferta contro il Basket Femminile Milano.

Sul parquet

La gara si apre in salita: le padrone di casa partono forte e piazzano subito un parziale di 8-0. Pontevico impiega oltre due minuti per sbloccarsi, finché è Scarsi a muovere la retina. L’ultima arrivata in casa biancoblù è la più incisiva nel primo quarto, realizza 8 punti e prova a reggere l’urto ai canestri di Magni e compagne. Nel finale la tripla di Bernardelli riavvicina la Meccanica Fantini, che chiude i primi 10’ sotto di sei lunghezze (21-15).

Nel secondo periodo le bresciane reagiscono. Di Giorgio si iscrive a referto, mentre Moreni e Faroni, precise ai liberi, rispondono al duo Tibaldi-Rovello. La seconda metà della frazione diventa infine un botta e risposta tra Ostoni e De Cristofaro: la prima segna 8 punti che tengono avanti la Geas, la bresciana replica con altrettanti centri, impreziositi da due triple consecutive, che valgono il 34-30 all’intervallo.

Dopo l'intervallo

Dopo la pausa lunga Pontevico torna in campo con determinazione. Se Ostoni continua a colpire dall’arco, sul fronte ospite sale in cattedra Faroni, che firma 6 punti, a cui si aggiungono i canestri di Bevolo e De Cristofaro: a metà della terza frazione le bresciane rimettono la testa avanti (38-40). L’equilibrio, però, dura poco, ci pensa Castillo a trascina la Geas nel controparziale di 13-1. Nel finale di quarto Bevolo, dall’arco, accorcia almeno le distanze: al 30’ è 51-44.

La rimonta però non si completa. Pontevico riparte nell'ultimo quarto con un 4-0 firmato Faroni-Bevolo che riaccende le speranze, ma Magni ricaccia indietro le bresciane e Poma, insieme a Connelli, allunga definitivamente. Gli ultimi guizzi di Scarsi non bastano, finisce 65-56.

Il tabellino

Geas Basket Academy-Pontevico 65-56

Geas Basket Academy: Appetiti 2, Poma 6, Trezzi ne, Ciaravolo 1, Tibaldi 3, Castillo 12, Connelli 8, Minora ne, Ostoni 11, De Lise ne, Rovello 5, Magni 16. All.: Pirola.

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 2, Bevolo 7, De Cristofaro 12, Bernardelli 3, Scarsi 15, Moreni 5, Adami ne, Faroni 12, Zamboni ne, Morellato ne, Rossini ne. All.: Doldi.

Note: Parziali 21-15, 34-30, 51-44

