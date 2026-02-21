Basket, B femminile: Pontevico batte Albino e lo aggancia in classifica

Pontevico batte Albino 74-59, la raggiunge in classifica a quota 16 punti e aggancia l’ottavo posto, in coabitazione proprio con le bergamasche e con il Basket Femminile Milano, impegnato domani alle 17.15 contro il fanalino di coda Melzo.

Una vittoria pesante per il gruppo di Doldi, costruita con autorità fin dalle prime battute e impreziosita dalle prove di Giulia De Cristofaro e Agnese Bevolo, entrambe a referto con 19 punti. Ottimo anche l’impatto del nuovo acquisto Scarsi, subito incisiva con 12 punti, mentre la solita Faroni aggiunge 10 punti alla causa. Gara in pieno controllo per le biancoblu.

La partita

Nei primi 10’ è il trio De Cristofaro-Scarsi-Moreni a firmare 21 dei 25 punti con cui le padrone di casa chiudono il primo quarto sul 25-15. Albino resta a galla aggrappandosi al tandem Patelli-Della Corte, evitando che il passivo diventi subito più pesante. Dopo la prima mini pausa Pontevico non rallenta. Questa volta è Bevolo a prendersi la scena: le sue giocate scavano un solco sempre più profondo, fino al rassicurante 42-26 dell’intervallo.

Dopo l’intervallo

Al rientro in campo Albino prova a reagire con coraggio. Il divario da colmare, però, è consistente. Il terzo periodo scorre in equilibrio, ma a 2’ dalla sirena le ospiti – approfittando dei numerosi viaggi in lunetta – infilano un parziale di 9-0 che vale il 60-51 e riaccende le speranze, riportandole sotto la doppia cifra di svantaggio. Un lumicino che si spegne nell’ultimo quarto. Bevolo si carica la squadra sulle spalle, segna 8 punti nella volata finale e chiude definitivamente i conti sul 74-59.

Il tabellino

Pontevico-Albino 74-59

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 5, Bevolo 19, De Cristofaro 19, Bernardelli 3, Scarsi 12, Moreni 6, Adami ne, Faroni 10, Zamboni, Morellato. All.: Doldi.

Edelweiss Albino: Birolini 14, Bagini, Patelli 9, Bonfanti 6, Mazza ne, Guerini, Surini, Testa ne, Torri 15, Della Corte 15. All.: Allanda.

Note: Parziali 25-15, 42-26, 60-51.