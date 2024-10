Basket, serie B femminile: Pontevico concede il bis con Carugate

Come in un film già visto e rivisto, Pontevico, in scia alla stagione scorsa, si conferma imbattibile tra le mura amiche. Le bassaiole mantengono inviolato il proprio fortino anche con l’ostica Carugate (58-47) e conquistano così la seconda vittoria consecutiva stagionale in altrettante gare di serie B femminile. Il gruppo di Doldi fatica però più del previsto: le ospiti risalgono la china dopo un primo tempo altalenante e cedono il passo a capitan Racchetti e compagne, più ciniche e precise delle avversarie nell’agognato finale.Decisive Aneta Kotnis e Rebecca Catterina: il nuovo acquisto si conferma ad alti livelli realizzando 17 punti in 24 minuti giocati, mentre l’esterno spacca il match con le proprie triple nel finale realizzando 11 punti dopo tre quarti di gara a secco.

Il match

Il primo periodo è vivace ma equilibrato. Nessuna delle due compagini riesce a trovare lo strappo giusto per indirizzare a proprio favore il match, ma grazie ad un canestro di Visigalli sulla sirena Pontevico si porta avanti dopo 10’ per 17-15. Le bresciane tentano però la prima fuga nel secondo quarto: grazie a due triple della coppia Visigalli-De Cristofaro, ed i 4 punti di Kotnis-Bernardelli Pontevico vola via mettendo 10 punti di divario sulle avversarie nell’arco di 90” (27-17). Carugate prova a scuotersi con Bremaud e si riporta a contatto, ma Kotnis dalla linea della carità ricaccia indietro le avversarie: a metà gara il tabellone segna 29-23 a favore delle padrone di casa.

Dopo l’intervallo però Carugate ritorna a premere e, grazie soprattutto alla buona vena di Rizzo, arriva a giocarsi il periodo decisivo in ritardo solamente di due lunghezze (36-34). Nel finale è Rebecca Catterina show: la numero 12 mette la prima bomba in avvio di periodo per poi spaccare la gara, rimasta punto a punto a 3’ dalla fine, con 5 punti consecutivi che di fatto spianano la strada al gruppo di Doldi verso il successo. Saranno poi Kotnis, nuovamente Catterina, ed infine Bernardelli a chiudere l'incontro sul definitivo 58-47.

La classifica. Pontevico* e Busto Arsizio* 4, Usmate*, Carugate*, Varese, Milano Stars, Canegrate, Bfm Milano*, Gallarate* e Bresso* 2, Brignano, Broni, Robbiano, Albino 0 (* una gara in più).