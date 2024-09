Serie B Femminile, buona la prima per il Pontevico

Nuova stagione, stessa, implacabile, Pontevico. La squadra bresciana inaugura il campionato con una vittoria per 63-47 contro Gallarate, allungando la straordinaria striscia di imbattibilità casalinga che perdura ormai da oltre un anno.

Dopo un primo quarto equilibrato, condizionato dai tanti errori sotto canestro da una parte e dall’altra, ed in cui Gallarate trascinata da Frasisti arriva alla prima sirena in vantaggio per 14-12, le bresciane si scrollano di dosso la paura ed iniziano ad imporre il proprio ritmo. Pontevico inaugura il secondo periodo con il break di 8-0 che costringe coach Crugnola a chiamare il time out. Vujovic interrompe il digiuno di Gallarate, ma ci pensano Kotnis e una De Cristofaro glaciale dalla lunetta a ristabilire le gerarchie in campo. Le ospiti però non si scompongono e si riportano a contatto grazie a 5 punti di fila della scatenata Palmieri, prima dell’ennesimo controparziale delle bassaiole che arrivano a metà gara sul 31-25.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre si affrontano in punta di fioretto per i primi 4’: questa volta è il tandem formato da Kotnis e Rossi a scavare un solco che sa di sentenza e a guidare Pontevico sul 43-31, prima del canestro di Samantha Pintossi che chiude il periodo sul definitivo 45-35. Inutili gli sforzi finali di Gallarate: è sempre Kotnis a far la voce grossa nell’ultima frazione di gara e a guidare il gruppo di Doldi verso i primi due punti stagionali.

Il tabellino

Pontevico 63

Gallarate 47

MECCANICA FANTINI PONTEVICO: Kotnis 15, Savoldi ne, Racchetti 9, De Cristofaro 16, Bernardelli, Catterina 2, Adami 2, Vida 2, Rossi 7, S.Pintossi 6, L.Pintossi 4. All.: Doldi.

ISOTEC BK GALLARATE: Frasisti 13, Ridolfi, Vujovic 14, Nicolazzo, Rognoni, Fontanel 4, Giani 2, Triarico 2, Fusi, Galbiati 5, Palmieri 7, Zappa. All.: Crugnola.

ARBITRI: Ghidini e Amighetti.

NOTE: Parziali 12-14,31-25,45-35.