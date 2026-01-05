Germani, a Sassari c’è pure il paradosso di un po’ di rammarico

Si scrive Dinamo Sassari-Germani 93-86 dopo un supplementare. Si legge Dinamo-Sassari-Germani 11-7. Parliamo dei giocatori impiegati, rispettivamente, da Veljko Mrsic e Matteo Cotelli. Se poi gli assenti della Pallacanestro Brescia sono Maurice Ndour e Amedeo Della Valle le cose si fanno ancora più chiare. E si aggiunga il fatto che CJ Massinburg sta in campo oltre 29 minuti senza essersi allenato. «Cacciato sull’aereo» in partenza da Malpensa sabato pomeriggio, per essere schietti. Sfebbrato appena prima della partita, ma senza allenamenti nelle gambe.

Leggi anche La Germani si butta via nel finale: a Sassari terzo ko stagionale

Cotelli si è trovato quindi con un reparto esterni in grave difficoltà, il cui peso è gravato per grande parte sulle spalle di un commovente Nikola Ivanovic. Massinburg ha tentato di accendersi. David Cournooh è stato encomiabile, giocando oltre otto minuti in più rispetto al proprio impegno medio stagionale. La qualità dell’incidenza dell’assenza di Ndour è palese. È un tema noto. È il difensore più forte della squadra, oltre che un’arma letale dalla media in attacco. Il senegalese è prezioso anche a rimbalzo. E alla fine, come farà notare anche Cotelli, il dato delle carambole è un indicatore significativo: 47-40 per la Dinamo. Già, ma al 40’ era 39-38 per la Germai. Quando ancora esisteva un rivolo di energia.

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Sassari-Germani - Foto Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Ndour è poi l’unico cambio naturale di Bilan ed è un lungo versatilissimo. Non stupisce che l’Mvp della gara sia Rashawn Thomas, ala grande che fa registrare 20 punti e 11 rimbalzi. Il paradosso, alla luce di tutto, è che, sulla carta, ci potrebbe stare anche qualche rammarico. Specie sul dato dei tiri da tre, croce e delizia quest’anno. Sassari finisce la gara con 12/29 (41%). Brescia costruisce bene, ma fa 11/38 (29%). Tra i grandi assenti, giustificato, Massinburg: 1/6, a volte dando l’impressione di far fatica a far avvivare il pallone al ferro.