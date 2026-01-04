Giornale di Brescia
Una Germani in emergenza cerca la vittoria a Sassari: la diretta

Daniele Ardenghi
Matteo Cotelli, già senza Ndour, dovrà fare a meno anche dell’acciaccato Della Valle: il capitano ci ha provato fino all’ultimo, ma è stato deciso di risparmiarlo da ulteriori rischi
L'allenatore della Germani Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Ultime dal PalaSerradimigni: la Germani, già senza Ndour, dovrà fare a meno anche dell’acciaccato Della Valle. Il capitano ci ha provato fino all’ultimo, ma è stato deciso di risparmiarlo da ulteriori rischi. Al suo posto in quintetto Massinburg, fermo per un attacco influenzale, ma recuperato all’ultimo. Quante energie (e minuti in campo) possa avere l’esterno americano è purtroppo tutto da vedere.

La Pallacanestro Brescia è quindi in emergenza sparata contro la Dinamo, a Sassari. La palla a due è alle 16. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Germani Pallacanestro BresciaSassari
