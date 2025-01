Basket, Regionale 2: i risultati delle squadre bresciane

Si è concluso questa sera il girone d’andata delle sette compagini bresciane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2.

Meritati campioni d’inverno in solitaria i franciacortini del Coccaglio: con undici vittorie su tredici i ragazzi di Peli mantengono saldamente la vetta della classifica con una vittoria di carattere nel testacoda contro Offanengo. Sulla sirena il tabellone luminoso segna un esaustivo 94-65, che porta le firme di Zubini (22), Picuno (17), Sartora (16) e Poli (11).

Rimangono a due sole lunghezze di distanza, però, anche i vicini di casa della Padernese, che strapazzano Roncadelle 78-62 con il solito Galimberti (24 per lui), e, insieme a Tanta Robba, che abbatte il Cus Brescia per 80-58, continuano a tallonare la prima della classe.

Seguono Vespa e Somaglia (18 punti in classifica per loro): i bassaioli si impongono 71-60 su Borghebasket, mentre i secondi vengono fermati da un’ottima Capriolese per 62-45 in un match a senso unico che permette ai franciacortini di restare a due sole distanze dagli avversari.

Chiude la giornata la sfida tra Trenzano e Quistello: i bresciani si arrendono al fotofinish per 75-74 al termine di un match giocato punto su punto, e subiscono così l’aggancio a 12 punti da parte dei mantovani.

Classifica

Coccaglio 22, Padernese e Tanta Robba 20, Somaglia e Vespa Basket 18, Capriolese 16, Trenzano e Quistello 12, Borghebasket e Sustinente 10, Roncadelle e Soave 8, Cus Brescia 6, Offanengo 2.