Basket Divisione Regionale 2, i risultati delle squadre bresciane

La dodicesima giornata del campionato di Divisione Regionale 2 si è chiusa questa sera con il successo del Cus Brescia per 65-60 sul parquet di Offanengo.

Una settimana di basket intensa, inaugurata mercoledì dalla Capriolese, capace di imporsi per 68-55 sul Borghebasket grazie alla prestazione maiuscola di Curti, autore di 19 punti. L’attenzione del weekend era però tutta sul derby d’alta quota tra Padernese e Coccaglio, un duello serrato per tre quarti, deciso solo nell’ultimo periodo. Il 60-72 finale regala ai ragazzi di coach Peli la vetta solitaria, spinti dai 20 punti di Zubini e dai 16 di Signorelli. Per i franciacortini non sono stati invece sufficienti i 17 punti di Galimberti.

Tra le altre gare spicca la convincente vittoria del Vespa Castelcovati, che espugna il campo della Polisportiva Soave con il punteggio di 72-81. Faroni si conferma leader con 22 punti, ma è il contributo corale a fare la differenza: Superti, Turra, Ambrosi e Fiorenza raggiungono tutti la doppia cifra con 12 centri ciascuno.

Dopo settimane difficili, torna a sorridere anche Trenzano, che travolge Sustinente 65-39. Una gara mai in discussione: i ragazzi di coach Piacentini prendono il largo già nel primo quarto grazie alle giocate nel pitturato di Festa e Scazzola. La difesa fa il resto, bloccando ogni tentativo di rimonta degli avversari e garantendo ai padroni di casa una vittoria netta.

A completare il turno, la caduta di Roncadelle sul campo di Somaglia. Il gruppo di Olivieri paga un terzo quarto sottotono, che spiana la strada agli avversari. La reazione finale non basta: la partita si chiude sul 65-54, lasciando l’amaro in bocca ai bresciani.

La classifica

Coccaglio 20, Padernese, Tanta Robba e Somaglia 18, Vespa Basket 16, Capriolese 14, Pitra Trenzano 12, Quistello, Borghebasket e Sustinente 10, Roncadelle 8, Soave e Cus Brescia 6, Offanengo 2.