Basket, play off serie C: l’Ospitaletto ci mette il cuore, ma passa Bottanuco

Ospitaletto ci mette il cuore e l’anima in gara-2 delle finali play-off, ma Bottanuco chiude la serie e avanza in serie B interregionale (89-81). Nella fila del Cxo vanno comunque sottolineate le ottime prove di Moss (22 punti), Santinon (17), Giorgini (16) e Toure (12).

Nella prima frazione i biancoverdi premono sull’acceleratore: Giorgini e Moss suonano la carica in avvio, ma 5 punti consecutivi di Quartieri mandano avanti Bottanuco (7-5 al 4’). Il Cxo, grazie alle triple di Moss, Danfakha e Festa, rimette la testa avanti a metà del quarto. Nel finale, Giorgini e Santinon confezionano 9 punti e allungano sul +2 (25-23). Nei successivi 10’, continuano ad avere la meglio gli attacchi : Pirola e Sirtori sbaragliano la difesa biancoverde, lanciando gli ospiti sul +4.

Moss prova ad accorciare le distanze, ma l’ennesima bomba senza senso di Quartieri obbliga coach Rossi al time-out (38-30 al 14’). La pausa ridà linfa ai franciacortini: il solito Giorgini e Parravicini guidano i compagni in fase offensiva, mentre un monumentale Moss alza il muro difensivo, permettendo ai bresciani di agguantare il pareggio (42-42 al 18’). Bottanuco, però, non si scompone e, con un pesantissimo break di 10-2, chiude all’intervallo sul +8 (52-44).

Dopo l’intervallo

Al rientro, si alza la tensione e gli attacchi faticano a sbloccarsi. Giorgini e Santinon, però, salgono in cattedra e Ospitaletto torna sul -3. Quartieri, ancora una volta, sceglie il momento migliore per accendersi e assesta un duro colpo al Cxo (59-51 al 5’).

Nella seconda metà del terzo quarto il match sale d’intensità: Toure e Santinon, in formato Steph Curry, infiammano il Palazzetto a suon di triple, ma è nel finale che i biancoverdi, sotto gli occhi vigili di Burnell e Nunn, tirano fuori una prestazione di altissimo livello e riporta la contesa in equilibrio (68-68 al 30’). Nell’ultimo segmento, Ospitaletto lotta su ogni possesso, ma diverse chiamate dubbie e il talento indiscusso dei bergamaschi valgono il 2-0 e la promozione per Bottanuco. Ospitaletto chiude così una stagione spettacolare, andata oltre tutte le più rosee aspettative.