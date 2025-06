Lega Basket A, primi movimenti in vista della prossima stagione

Dopo il grandissimo successo di Peppe Poeta sulla panchina della Germani Brescia, un altro assistente del leggendario coach Ettore Messina si accasa su una panchina di Lega Basket A. Tortona Derthona Basket, infatti, ha deciso di ripartire da Mario Fioretti, alla prima esperienza come head coach, dopo più di vent’anni da assistente allenatore sulla panchina dell’Olimpia Milano.

Venezia e Reggio Emilia si muovono

Non solo movimenti sulle panchine: si accende il mercato anche lato giocatori. La Reyer Venezia, uscita sconfitta ai play off contro la Virtus Bologna, ha annunciato la firma di Chris Horton, centro statunitense reduce dall’ottima stagione con Trapani Shark. Allunga la batteria esterni la Pallacanestro Reggiana, che comunica l’accordo con Troy Caupain. Il playmaker statunitense, con un passato anche in Nba agli Orlando Magic, ha già avuto esperienza nella massima serie italiana, proprio con la Germani Brescia nella stagione 2022/2023. Con la canotta biancoblù, l’esterno ha tenuto una media di 11.7 punti, 3.8 assist e 3.2 rimbalzi.