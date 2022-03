Basket, immensa Rmb Brixia: la finale di Coppa Italia è realtà

La Rmb Brixia conquista la prima fantastica, storica finale di Coppa Italia, alla sua seconda stagione in A2, dopo essere uscita ai quarti lo scorso anno in casa. Lo fa giocando un’ottima gara con Udine, squadra ospitante, finalista nel 2021, seconda in campionato con cui aveva perso 86-61 due settimane fa. E così oggi le bresciane sono attese all’ultimo atto contro Crema.

5 giocatrici in doppia cifra

In una sfida ad alti ritmi le cittadine mettono in campo una difesa intensa e un attacco convinto, qualità grazie alle quali si portano avanti sin da subito; solo nel terzo quarto si fanno avvicinare fino a -4, ma sono bravissime a tirare fuori ancora l’immenso carattere e le grandi doti, che servono per rallungare nuovamente e imporsi 82-73. Grande prova di squadra, con le bresciane che contribuiscono tutte alla vittoria difendono con grande intensità e vanno ben in 5 in doppia cifra: stratosferica Turmel che nel primo tempo è immarcabile e chiude con 22 punti e 10 rimbalzi; ottima Zanardi che nonostante la botta alla caviglia di inizio gara, spinge le sue e segna 14 punti, con 9 rimbalzi e 5 assist. Grande sostanza per De Cristofaro (11 punti 4 rimbalzi 4 assist) e Bonomi (12 punti con canestri in momenti cruciali); preziosa prova di Gregori con 12 punti di cui 6 importanti nell’ultimo quarto e 5 rimbalzi; 8 punti e 8 rimbalzi per Scarsi.

La cronaca

Primo tempo super per la Rmb con una gran difesa (10 punti per Udine in 10’); dopo un 4-0 per le padrone di casa, la Rmb con un 8-0 (tripla di De Cristofaro e 5 punti di Turmel) va +4 al 5’; Udine pareggia ma Brescia mette un 10-0 (ancora 3 di super Turmel -8 di fila per lei- e tripla di Gregori) e con Zanardi che mette la tripla allo scadere va +11 al 10’. Turmel con 5 di fila porta le sue +14; Udine cerca di accorciare ma le triple di De Cristofaro e Turmel traghettano la Rmb al 21-36 al 17’; Udine fa un 5-0, ma la Brixia chiude metà gara +13. Al 24’ è ancora +14 Rmb ma Molnar con 11 punti filati accorcia a -8; 2 triple di Bonomi e Zanardi fanno rifiatare Brixia con Udine che non molla e al 30’ si porta -5. Che diventano 4 a inizio ultimo quarto; ma la Rmb tira fuori la grande grinta, mette un 10-0 si riporta +14 al 35’; Udine torna -6 ma le cittadine nell’ultimo minuto recuperano una palla importante e segnano i liberi per il 73-82 che vale la storica finale con Crema (che ieri ha battuto Castelnuovo Scrivia) vincitrice delle ultime 4 Coppe che vuole la cinquina, imbattuta in campionato e che lo scorso anno ha eliminato la Brixia ai quarti. Squadra che avrà però tutto da perdere contro una Rmb che a questo punto vuole togliere la corona alla regina.

