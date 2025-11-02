Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, Divisione Regionale 1: la Verolese vince il derby con Sarezzo

Roberto Cassamali
I bassaioli fermano la capolista, al primo stop stagionale. Orzinuovi supera Montichiari, Desenzano il Coccaglio. Nuovo ko per il Chiari
L'esultanza della Verolese contro Sarezzo - Foto francesco Scazzola
L'esultanza della Verolese contro Sarezzo - Foto francesco Scazzola
AA

Dopo una lunga serie positiva, la capolista Sarezzo conosce il primo stop stagionale nel campionato di Divisione Regionale 1. La sesta giornata è stata caratterizzata da ben tre derby e la Verolese di coach Foschetti si prende la copertina superando 85-72 i valtrumplini. La formazione bassaiola si rende protagonista fin da subito di una convincente prova d’assieme tenendo in scacco gli ospiti già nella prima parte di gara, chiusa avanti 43-25. La difesa di casa riesce ad imbrigliare le bocche da fuoco saretine e anche l’attacco locale trova soluzioni efficaci, determinanti per costruire ed amministrare il gap anche nella seconda parte.

La Verolese vince grazie al collettivo, che ha avuto protagonisti diversi. Mombelli e Corona fanno la voce grossa con 13 punti a testa, ben coadiuvati da Agazzi da Colombo e da Anghel, tutti in doppia cifra.

L’altra sfida calda del venerdì serata era l’incrocio della Bassa tra Pythons Montichiari e River Orzinuovi. Sono gli orceani a festeggiare due punti pesanti, al termine di un match che è stato combattuto fino alla fine. La squadra di Gamba sfodera una prestazione di carattere, va al riposo avanti e se la gioca con personalità mettendosi in evidenza con Speranzini e con Pezzali. Il derby si decide negli ultimi minuti con il River in grado di piazzare la zampata vincente sfruttando i preziosi contributi di Tessitore e di Assoni. Orzi si impone 72-65 e raggiunge in testa il Sarezzo, insieme al Gussola, per un trio in vetta.

Il terzo derby del weekend sorride alla Virtus Desenzano, che batte 63-55 l’Albrici Coccaglio grazie ad un finale in crescendo. Gli ospiti comandano per metà gara, ma i gardesani vengono premiati da una maggior lucidità nelle battute conclusive, che saranno decisive per confezionare lo strappo: Aglioni, De Martin e Lanfredi danno quel quid in più agli uomini di Tusa. Nel posticipo, ancora una sconfitta per il Chiari, ko 75-56 sul parquet della Caluschese.

Classifica

Sarezzo, River Orzinuovi e Gussola p. 10; Coccaglio, Verolese e Brignano 8; Soresina, Caluschese e Desenzano 6; Treviglio e Dalmine 4; Montichiari e Excelsior Bg 2; Chiari 0

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket Divisione Regionale 1
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario