Basket, Divisione Regionale 1: la Verolese vince il derby con Sarezzo

Dopo una lunga serie positiva, la capolista Sarezzo conosce il primo stop stagionale nel campionato di Divisione Regionale 1. La sesta giornata è stata caratterizzata da ben tre derby e la Verolese di coach Foschetti si prende la copertina superando 85-72 i valtrumplini. La formazione bassaiola si rende protagonista fin da subito di una convincente prova d’assieme tenendo in scacco gli ospiti già nella prima parte di gara, chiusa avanti 43-25. La difesa di casa riesce ad imbrigliare le bocche da fuoco saretine e anche l’attacco locale trova soluzioni efficaci, determinanti per costruire ed amministrare il gap anche nella seconda parte.

La Verolese vince grazie al collettivo, che ha avuto protagonisti diversi. Mombelli e Corona fanno la voce grossa con 13 punti a testa, ben coadiuvati da Agazzi da Colombo e da Anghel, tutti in doppia cifra.

L’altra sfida calda del venerdì serata era l’incrocio della Bassa tra Pythons Montichiari e River Orzinuovi. Sono gli orceani a festeggiare due punti pesanti, al termine di un match che è stato combattuto fino alla fine. La squadra di Gamba sfodera una prestazione di carattere, va al riposo avanti e se la gioca con personalità mettendosi in evidenza con Speranzini e con Pezzali. Il derby si decide negli ultimi minuti con il River in grado di piazzare la zampata vincente sfruttando i preziosi contributi di Tessitore e di Assoni. Orzi si impone 72-65 e raggiunge in testa il Sarezzo, insieme al Gussola, per un trio in vetta.

Il terzo derby del weekend sorride alla Virtus Desenzano, che batte 63-55 l’Albrici Coccaglio grazie ad un finale in crescendo. Gli ospiti comandano per metà gara, ma i gardesani vengono premiati da una maggior lucidità nelle battute conclusive, che saranno decisive per confezionare lo strappo: Aglioni, De Martin e Lanfredi danno quel quid in più agli uomini di Tusa. Nel posticipo, ancora una sconfitta per il Chiari, ko 75-56 sul parquet della Caluschese.

Classifica

Sarezzo, River Orzinuovi e Gussola p. 10; Coccaglio, Verolese e Brignano 8; Soresina, Caluschese e Desenzano 6; Treviglio e Dalmine 4; Montichiari e Excelsior Bg 2; Chiari 0