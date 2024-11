Basket, Divisione Regionale 2, venerdì di fuoco per le bresciane

Venerdì di fuoco per la Divisione Regionale 2, che ieri ha visto andare in scena tutte le gare della quinta giornata di andata. Un tour de force che ha cambiato le carte in tavola della classifica, ma che non dà eccessivi scossoni alla vetta.

Se Quistello inciampa su un’ostica Capriolese, infatti, Somaglia e Coccaglio mantengono ancora il primato e l’imbattibilità: i franciacortini superano agilmente l’ostacolo Sustinente (91-73 il risultato finale), mentre i lodigiani rischiano lo sgambetto di un insospettabile Cus Brescia, che trascina la gara fino al supplementare – grazie ad un Civarella on fire (20 a referto) per poi arrendersi di misura 86-84. Restano in scia, a otto punti, anche Padernese, Capriolese e Tanta Robba: gli uomini di Dusi domano Offanengo 91-76, mentre quelli di Belloni riescono il colpaccio su Quistello (78-70), agganciato e sconfitto grazie ad un magistrale ultimo quarto.

Sorrisi anche per Castelcovati, che supera Roncadelle 87-82 e lascia ancora a secco di vittorie Guarnieri e compagni, e per Trenzano, che raccoglie il secondo risultato utile consecutivo su Borghebasket sul parquet di casa (65-63).

Classifica

Coccaglio e Somaglia 10, Padernese, Capriolese, Quistello e Tanta Robba 8, Castelcovati, Trenzano e Borghebasket 4, Sustinente, Soave e Cus Brescia 2, Roncadelle e Offanengo 0