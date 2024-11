Basket Divisione Regionale 2, il Trenzano conquista i primi due punti

Con lo scivolone esterno di Castelcovati sul parquet di Quistello (78-72), cala il sipario sulla quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Un turno lunghissimo, iniziato mercoledì 30 ottobre, che ha visto nella giornata d’esordio in campo quattro delle sei bresciane impegnate nel girone F.

Continua l’avvio complicato per Roncadelle: il gruppo di Olivieri, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ha incassato infatti la quarta sconfitta consecutiva contro Sustinente, chiudendo il match sul 62-71. Non è andata meglio al Cus Brescia, sconfitto con un netto 50-70 nella trasferta di Borghetto Lodigiano con il BorgheBasket. Ottime notizie invece per il Pitra Trenzano, che ha conquistato i primi due punti stagionali battendo in trasferta la Polisportiva Soave con un 65-69 dopo una gara combattuta. Protagonista assoluto è stato Dalibor Pinic, trascinatore con 19 punti, 13 rimbalzi e 28 di valutazione.

Dalibor Pinic del Trenzano

Finale amaro, infine, per la Padernese: in un incontro all’ultimo respiro, i franciacortini hanno ceduto il passo nel finale ai cremonesi di Tanta Robba (73-74). Il turno di campionato è poi proseguito venerdì con il derby bresciano d’alta quota tra Coccaglio e Capriolese. Ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Peli che, con ben cinque giocatori in doppia cifra – Picuno (11), Sartora (14), Baroni (11), Zubini (16) e Staffiere (10) – hanno mantenuto l’imbattibilità, confermandosi in vetta a punteggio pieno insieme a Somaglia e Quistello.

La classifica

Coccaglio, Quistello e Somaglia 8, Tanta Robba, Padernese e Capriolese 6, Borghebasket 4, Cus Brescia, Soave, Trenzano, Castelcovati e Sustinente 2, Roncadelle e Offanengo 0.

I tabellini

Roncadelle 62-Sustinente 71

Roncadelle: Grande 20, Busseni 5, Esposito, Ispas 8, Lazzari 6, Sagonti, Morgani 3, Pezzotti, Gadda 11, Nicosia 2, Foschetti 4, Faroni 2. All.: Olivieri.

Sustinente: Belladelli, Compagnoni 22, Zorzi, Bianchi, Ferrari 7, Castagna 3, Cita 12, Falco 10, Pongiluppi 1, Ferriani 9, Gardini 7. All.: Lesignoli

Arbitri: Bonzoni e Amighetti

Note: Parziali 16-20,34-32,45-56.

Borghebasket 70-Cus Brescia 50

Borghebasket: Parmigiani 16, Respighi 3, Balducci 7, Labbadini 12, Stroppa 7, Guercilena, Peviani 8, Tosetti 8, Molti 5, Gandelli 2, Ferri 2, Santagostino Baldi. All.: Passanisi.

Cus Brescia: Galizzi, Maffeis 12, Silveri 6, Pedrini 1, Perez 12, Begni, Bertoli 5, Greco 6, Cuzzetti, Ciavarella 3, Esposito 3, Cabrioli 2. All.: Poli.

Arbitri: Balestreri e Pessina

Note: Parziali 16-13,39-23,54-42.

Pol.Soave 65-Trenzano 69

Polisportiva Soave: Fiozzi 8, Tosi 15, Rosignoli 2, Boccia, Steccanella 19, Masenelli 2, Mantovani 11, Zucchi, Vecchiolini 2, Spagnolo 6, Barrotta, Bicciato. All.: Padovani.

Pitra Trenzano: Lorini, Cittadini 5, Rizzotto 1, Romano 8, Chessa 9, Festa, Rebeccani 4, Zani 12, Scazzola 11,Mazzelli, Civioni, Pinic 19. All.: Piacentini.

Arbitri: Ferrari e Arista.

Note: Parziali 19-23,39-33,52-52.

Padernese 73-Tanta Robba 74

Padernese: Paderno, Fosser 6, Turra 3, Thiam ne, Prandini ne, Galimberti 20, Bosio 15, Pavoni 18, Romano 2, Seck, Uberti, Iacovelli 9. All.: Dusi.

Tanta Robba: Sgarabazzini, Trevisi, Trovati 7, Bernardi 20, Bertoglio 15, Torri ne, Kapllanaj, Frigerio 14, Bodini 1, Bazzani 5, Gionso 2, Ariazzi 10. All.: Silocchi.

Arbitri: Lauseiello e Balzano.

Note: Parziali 29-27,51-40,61-55.

Coccaglio 76-Capriolese 63

Albrici Basket Coccaglio: Picuno 11, Abraham 8, Gatti, Sartora 14, Poli, Marella, Paris ne, Baroni 11, Zubini 16, Piantoni 4, Rizzini 2, Staffiere 10. All.: Peli.

Polisportiva Capriolese: Zappalà ne, Migliorati 1, C. Maestri 2, Cocchetti, D. Maestri 15, Colombo 4, Curti 23, Bignotti 3, Dolci, Duci 12, Radici 3, Garzetti. All.: Belloni.

Arbitri: Ghidini e Roncali.

Note: Parziali 27-22,42-40,61-51.

Quistello 78-Castelcovati 72

Quistello: Perno 4, Ranghieri 14, Dunare, Oriolo 6, Scarduelli 4, Morello 15, Negrini 6, Cangelosi 20, Balan, Montanari 9, Scartapatti. All.: Coppeta.

Vespa Castelcovati: Turra 6, Mondini 2, Merlin 5, Bonardi, Ambrosi 16, Popovici 4, Fiorenza 5, Faroni 17, Hezzi 10, Milani 7, Superti. All.: Bosetti.

Arbitri: Porrone e Bernardelli.

Note: Parziali 26-21,39-40,59-56.