Basket, Divisione Regionale 2: la Capriolese torna in vetta

L’allungo in vetta in Divisione Regionale 2 dura appena una settimana. La Capriolese si prende il derby bresciano contro Roncadelle e, complice il contemporaneo passo falso di Quistello sul parquet di Trenzano, riaggancia i mantovani al primo posto a quota 30. Finisce 73-70: i franciacortini spaccano la partita nel terzo quarto, costruiscono il vantaggio e poi resistono ai tentativi di rimonta ospite, blindando due punti pesantissimi per la corsa al vertice.

La sopresa

La sorpresa di giornata porta la firma di Trenzano che, davanti al proprio pubblico, piega la capolista 66-64 e sale a 12 punti in classifica. I ragazzi di Stefano Ferrari costruiscono il successo con carattere e lucidità nel momento chiave. Dopo un avvio complicato, i bassaioli si rimettono in carreggiata e nell’ultimo quarto cambiano marcia: il parziale di 19-10 ribalta l’inerzia e decide la sfida. Non bastano agli ospiti i 29 punti di un super Gimenez. A mettere la firma sul colpo è Chessa, glaciale dalla lunetta con un due su due a due decimi dalla sirena.

Non sorride invece la Padernese, che cade anche contro i cremonesi di Tanta Robba (60-65) e viene agganciata al terzo posto da una Soresinese corsara sul campo dei Terre Basse Cowboys (62-75). Nel secondo derby di giornata, quello tra Cus Brescia e Vespa Castelcovati, i due punti finiscono agli universitari. Al termine dei 40’ il tabellone dice 66-50: decisivi Bassi e Ballini, che trascinano il Cus alla sesta vittoria stagionale.