Basket, Divisione Regionale 2: Trenzano vince il derby con il Cus Brescia

Francesco Venturini
La Capriolese cade contro Quistello nel big match di giornata. Vincono poi Castelcovati e Roncadelle
Il Trenzano
La Divisione Regionale 2 ha una nuova regina solitaria in vetta. Nel big match tra Quistello e Capriolese, appaiate in classifica prima della palla a due, sorridono i mantovani che si impongono 85–68 al termine di un match mai in discussione. La vittoria di questa sera porta Quistello a 30 punti e lascia il gruppo di coach Belloni a 28.

Continua il periodo complicato invece della Padernese, che scivola per la seconda settimana consecutiva anche sul parquet di Soresina. Finisce 78-75 per i cremonesi: decisiva la prestazione monstre di Pairone, autore di 33 punti. Ai franciacortini non bastano i 16 di Lamanna e i 14 di Galimberti. Il successo conferma Soresina al quarto posto e accorcia la classifica: la Padernese resta terza, ma ora con appena due lunghezze di vantaggio.

Due successi

Secondo successo consecutivo per il Vespa Castelcovati, che supera Sustinente 69-60 e lo aggancia al quinto posto a quota 20. Miglior marcatore dei bresciani Bonvicini con 13 punti, ben supportato da Pilati (12) e Fiorenza (10). A Sustinente non sono sufficienti i 32 complessivi del tandem Compagnoni-Ferriani.

Terza vittoria di fila per Roncadelle, che continua la propria risalita portandosi a 14 punti. Con Caravaggio finisce 67-54: sugli scudi Monella e Gardin, 15 punti a testa. Preziosi anche gli apporti di Pezzotti e Caramatti, che combinano per 22 punti e danno ulteriore solidità alla prova dei bresciani.

Le altre due partite

Non riescono invece a svoltare i Terre Basse Cowboys. Contro i cremonesi di Tanta Robba arriva la quarta sconfitta consecutiva (80-62). La classifica parla di undicesimo posto a quota 10 punti. Non basta un Sartora da 18.

Sorride infine Trenzano, che nel derby supera il Cus Brescia 52-49 e aggancia proprio Terre Basse in graduatoria. Il lavoro di coach Ferrari inizia a dare risultati concreti. Gara intensa ed equilibrata per tutti i 40 minuti: Trenzano va sotto di 6 nel finale, ma reagisce. Delilaj e Violi firmano il 46-46, poi la tripla di Faroni e il canestro ancora di Violi valgono il definitivo sorpasso e chiudono i conti sul 52-49.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Basket Divisione Regionale 2
