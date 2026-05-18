Basket, Divisione Regionale 2: Padernese in finale, colpaccio Vespa

Impresa Padernese , colpaccio Vespa. I franciacortini si aggiudicano anche gara 2 del derby contro la Capriolese – priva di Mattia Curti e Piva – e staccano il pass per la finale .

I risultati

Il gruppo di coach Dusi si impone 84-78 trascinato da capitan Prandini, autore di 30 punti, e da Bosio (16). Alla Capriolese non bastano invece i 22 punti di Andrea Curti e gli 11 di Colombo. La Padernese chiude così la serie sul 2-0 e ora attende di conoscere l’avversaria che uscirà dalla semifinale tra Quistello e Vespa Castelcovati.