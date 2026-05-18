Basket, Divisione Regionale 2: Padernese in finale, colpaccio Vespa

Impresa Padernese, colpaccio Vespa. I franciacortini si aggiudicano anche gara 2 del derby contro la Capriolese – priva di Mattia Curti e Piva – e staccano il pass per la finale.
I risultati
Il gruppo di coach Dusi si impone 84-78 trascinato da capitan Prandini, autore di 30 punti, e da Bosio (16). Alla Capriolese non bastano invece i 22 punti di Andrea Curti e gli 11 di Colombo. La Padernese chiude così la serie sul 2-0 e ora attende di conoscere l’avversaria che uscirà dalla semifinale tra Quistello e Vespa Castelcovati.
E proprio in gara-1 dell’altra serie arriva il colpo grosso dei gialloneri, capaci di sorprendere la testa di serie numero uno. Il Vespa espugna il parquet di Quistello 58-60 grazie soprattutto al parziale di 20-13 nel terzo quarto, decisivo per indirizzare il match.
Nell’ultimo periodo i padroni di casa provano in tutti i modi a rientrare, sfiorando l’aggancio, ma il gruppo di coach Bosetti resiste e porta a casa una vittoria pesantissima. Per Castelcovati brillano Ambrosi e Bonvicini, entrambi con 12 punti, oltre al tandem Fiorenza-Popovici, che ne firma 11 a testa.
Ora la serie si sposta a Castelcovati, mercoledì i gialloneri avranno l’occasione di chiudere i conti e raggiungere la Padernese in finale.