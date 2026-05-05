Basket, Divisione Regionale 2: en plein delle bresciane nei play off

La post season di Divisione Regionale 2 entra finalmente nel vivo. Le bresciane impegnate in gara 1 dei play off fanno percorso netto, tre su tre e debutto vincente per tutte. Nei play out, invece, i derby sorridono a Roncadelle e Cus Brescia.

Play off Ad aprire il programma è la Capriolese, che supera senza difficoltà Sustinente con un netto 92-58. Decisivi i 16 punti di Andrea Curti, i 15 di Piva e i 13 di Cantamessa. Ai mantovani non bastano i 24 di Ferriani, unico a provare a tenere a galla la squadra fino alla fine. Nessun problema anche per la Padernese, che si sbarazza di Caravaggio imponendosi 73-59. Per i franciacortini brillano Prandini (20 punti) e Bosio (14), mentre ai bergamaschi non è sufficiente la grande prova di Ciani, top scorer del match con 26 punti.