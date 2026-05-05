Basket, Divisione Regionale 2: en plein delle bresciane nei play off

La post season di Divisione Regionale 2 entra finalmente nel vivo. Le bresciane impegnate in gara 1 dei play off fanno percorso netto, tre su tre e debutto vincente per tutte. Nei play out, invece, i derby sorridono a Roncadelle e Cus Brescia.
Play off
Ad aprire il programma è la Capriolese, che supera senza difficoltà Sustinente con un netto 92-58. Decisivi i 16 punti di Andrea Curti, i 15 di Piva e i 13 di Cantamessa. Ai mantovani non bastano i 24 di Ferriani, unico a provare a tenere a galla la squadra fino alla fine. Nessun problema anche per la Padernese, che si sbarazza di Caravaggio imponendosi 73-59. Per i franciacortini brillano Prandini (20 punti) e Bosio (14), mentre ai bergamaschi non è sufficiente la grande prova di Ciani, top scorer del match con 26 punti.
Successo pesantissimo per il Vespa Castelcovati, che espugna il parquet di Soresina vincendo 68-56. I gialloneri costruiscono il vantaggio fino al +16 a 10’ dalla fine e poi gestiscono senza affanni, nonostante un ultimo quarto a basso punteggio (12-8). Miglior realizzatore Turra con 14 punti, seguito da Bonvicini a quota 13. Per tutte e tre le bresciane, gara 2 – che potrebbe già valere l’accesso alla semifinale – è in programma mercoledì sera.
Play out
Spostandosi sui play out, dominio netto per Roncadelle nel derby contro i Terre Basse Cowboys, finisce 102-66 una gara già chiusa nei primi 10’, terminati sul 37-10. Da lì in avanti è pura gestione. Ben cinque giocatori in doppia cifra per i padroni di casa; Pezzotti guida con 28 punti, seguito da Caramatti (19), Gardin (16), Monella e Genco (10 a testa). Per i Cowboys si mette in luce il solito Sartora con 25 punti. Gara 2 è in programma venerdì alle 21 al palazzetto dello sport di Bagnolo Mella.
Nel secondo derby, il Cus Brescia supera Trenzano 72-64 grazie soprattutto a un secondo quarto da 20-7 che indirizza definitivamente la sfida. Non bastano a Trenzano i 24 punti di Faroni, gli universitari, trascinati da Renna (16), Bassi (13), Pernetta (11) e Festa (10), conquistano gara 1 e proveranno a chiudere la serie venerdì alle 20.45 al palazzetto dello sport di Trenzano.