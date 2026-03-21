Basket, Divisione Regionale 1: Motinchiari vince lo scontro salvezza

Arriva da Montichiari il risultato più significativo dell’undicesima di ritorno di Divisione Regionale 1. I Pythons erano impegnati, infatti, nello scontro diretto salvezza con Brignano. La squadra di Gamba fa centro conquistando un’affermazione (96-72) che potrebbe rilevarsi decisiva per il nono posto, che significa salvezza diretta, senza passare dai play out. I bassaioli comandano con autorità fin dall’inizio appoggiandosi a delle elevate percentuali al tiro, che indirizzano il match sui binari voluti.

I mattatori dell’incontro sono Amadini, Alberto e Alessandro Pezzali, i quali complessivamente mettono a referto 62 punti, spingendo i Pythons ad un successo chiave. Montichiari adesso è avanti 2-0 nello scontro diretto con i bergamaschi. Non è stato un turno particolarmente felice per le altre bresciane.

Play off

In ottica play off, vincono solo Verolese e Coccaglio, mentre cadono River Orzinuovi, Desenzano e Sarezzo. La squadra di Foschetti regola il Dalmine (83-63) e prova a migliorare la propria posizione nella griglia play off. Il match con gli orobici resta in equilibrio solo nel primo quarto, poi la Verolese fa qualcosa in più e prende in mano le redini della gara. Colombo (23 punti), Anghel (19) e Marchetti (17) si rivelano ancora i punti di riferimento offensivi del team di Foschetti, che approfitta del passo falso di Desenzano per superarlo di due lunghezze in classifica.

Fa altrettanto l’Albrici Coccaglio, uscito vincitore, non senza sofferenze, nel derby contro il fanalino di coda Chiari: finisce 84-74. Gli ospiti tengono bene il parquet per trenta minuti, che viaggiano sul filo dell’equilibrio (60-57). La svolta arriva però nell’ultima frazione, giocata con una marcia in più da Coccaglio in fase offensiva: Olivieri (22 punti), Lamera e Rovelli consentono all’Albrici di compiere un altro passo avanti in classifica.

Serata poco brillante per Desenzano, River Orzinuovi e Sarezzo. I gardesani si fanno sorprendere in casa dall’Excelsior Bergamo (63-65), mentre il River non riesce ad arginare il potenziale della capolista Soresina, che si impone 87-68.

Si ferma ancora il Sarezzo, in difficoltà a Treviglio (51-69).

Classifica

Soresina 42 p.ti; River Orzinuovi 34; *Gussola 32; Coccaglio e Verolese 32; Desenzano 30; Treviglio e Sarezzo 28; Montichiari 20; Brignano 18; Dalmine 14; *Caluschese e Excelsior Bg 12; Chiari 0 (*una gara in meno).