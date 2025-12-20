Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio chiude l’andata in testa

Si è chiuso il girone d’andata nel campionato di Divisione Regionale 1. In attesa della sosta per le festività natalizie, la classifica resta sempre molto corta ed affollata nei primi posti. Gussola, Soresina e Coccaglio restano al comando a pari merito, Sarezzo e Desenzano inseguono di due lunghezze. La matricola Albrici di coach Peli archivia un’ottima prima parte di stagione restando al comando.

I franciacortini dettano legge anche a Dalmine vincendo con autorità 74-56. Coccaglio si conferma compagine di talento e con giocatori di categoria superiore trovando lo strappo nella parte centrale. A fare la voce grossa sono Olivieri con 25 punti e Giacomo Gardin con 14.

Tiene il passo il Sarezzo, che fa suo il derby in quel di Chiari. Sono i valtrumplini a condurre nel punteggio praticamente dall’inizio, i padroni di casa tuttavia cercano di restare con la testa nella partita, ma gli ospiti danno la spallata definitiva nella parte conclusiva. Sarezzo si impone di squadra 76-57 (in doppia cifra Iannuzzi, Rovetta, Feroldi, Tanfoglio e D’Eliseo) confermandosi fin qui su ottimi livelli.

Si conferma una realtà in crescita di questa categoria anche la Virtus Desenzano, che conclude l’andata nei primi posti rendendosi protagonista di un blitz esterno a Brignano (70-66). I gardesani mantengono la necessaria freddezza nel finale: bene Ferrarini, Corain e De Martin.

Era in programma anche l’atteso incrocio della Bassa tra River Orzinuovi e Verolese: la posta in palio va ai ragazzi di Foschetti (63-50), premiati da una maggior lucidità e brillantezza nella seconda parte del match. Dopo un inizio equilibrato, sono gli ospiti a confezionare gli spunti decisivi con Colombo e con Anghel, conquistando due punti di prestigio. Montichiari ci ha provato facendo bella figura nella tana della capolista Gussola, che vince 73-61. I bassaioli se la giocano fino alla fine fornendo delle indicazioni positive.

Classifica

Gussola, Soresina e Coccaglio 20 p.ti; Desenzano e Sarezzo 18; River Orzinuovi 16; Verolese e Treviglio 14; Montichiari 12; Brignano 10; Dalmine 8; Caluschese e Excelsior Bg 6; Chiari 0.