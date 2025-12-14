Giornale di Brescia
Basket

Basket, Divisione Regionale 1: colpaccio di Sarezzo contro Gussola

Roberto Cassamali
Gli uomini di Milanesi regolano la capolista e fanno un favore a Coccaglio, che aggancia la vetta. Resta ultimo e a secco Chiari
Marco Feroldi, playmaker di Sarezzo
Marco Feroldi, playmaker di Sarezzo
È stato un menù ricco quello proposto dalla dodicesima giornata di Divisione Regionale 1. Il Sarezzo torna a sorridere facendo il colpo grosso contro la capolista Gussola. In Valtrompia si assiste ad un braccio di ferro molto intenso. La contesa è equilibrata, i cremonesi provano a costruire il break nel terzo quarto, ma è in difesa che la squadra di Milanesi riesce a vincere la partita nel finale (72-67). A livello realizzativo i punti di riferimento di Sarezzo sono stati Iannuzzi e Feroldi, autori rispettivamente di 20 e 14 punti.

Coccaglio in vetta

L’Albrici Coccaglio approfitta del passo falso di Gussola per raggiungere la vetta della classifica, dove c’è anche Soresina. I franciacortini regolano 87-72 la Visconti Brignano dimostrando ancora una volta solidità e compattezza. L’incontro scorre sui binari dell’equilibrio per tre quarti, poi Coccaglio piazza l’allungo appoggiandosi all’efficacia delle proprie bocche da fuoco. Gardin, Olivieri e Carrara si confermano fattori in questa categoria, e consentono alla compagine di Peli di sognare.

Gli altri risultati

Tiene il passo e ritrova la strada del successo il River Orzinuovi, corsaro 70-63 nel posticipo a Calusco: Zanardi e Paderno sono i principali terminali degli orceani. Prosegue anche la serie positiva e convincente dei Pythons Montichiari, bravi a capitalizzare il turno casalingo con il Dalmine (84-76). I ragazzi di Gamba sono in crescita e hanno la meglio al termine di un confronto sempre condotto. Pezzali e Amadini si rivelano le armi in più offensive di Montichiari, che risale ancora in classifica portandosi a quota 12.

Si ferma, invece, il lungo percorso vincente della Virtus Desenzano, superata a domicilio da Treviglio proprio nella parte finale. I gardesani cercano di stare avanti, ma l’epilogo premia i bergamaschi (62-66). La fase conclusiva del match è poco fortunata anche per la Verolese, che cede in casa con Soresina (67-70) al termine di un confronto molto equilibrato. In coda non si sblocca, purtroppo, la situazione del Chiari, che perde di misura (71-68) anche lo scontro diretto a Bergamo.

La classifica

Gussola, Soresina e Coccaglio 18 punti; Desenzano, Sarezzo e River Orzinuovi 16; Verolese, Treviglio e Montichiari 12; Brignano 10; Dalmine 8; Caluschese 6; Excelsior Bg 6; Chiari 0.

Argomenti
Divisione Regionale 1
