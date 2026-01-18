Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio cade con la capolista Soresina

Se la gioca l’Albrici Coccaglio nello scontro al vertice di Divisione Regionale 1 sul parquet di Soresina, ma l’atteso big match della seconda di ritorno va alla formazione cremonese, nuova regina solitaria del torneo. La maggior intensità messa sul parquet dai locali nella prima parte (37-28 a metà) sarà decisiva per costruire il gap decisivo, anche se i franciacortini di coach Peli si rendono protagonisti di un recupero importante nel terzo quarto (50-49). Lamera e Gardin sono i più prolifici di Coccaglio, ma la zampata vincente finale è ancora di Soresina, che vince 74-69.

Vanno a Sarezzo e a Desenzano i due derby del weekend. I valtrumplini si impongono con autorità (77-56) sui Pythons Montichiari al termine di un match sempre condotto con sicurezza. Già nel primo quarto i ragazzi di Milanesi partono con la giusta determinazione abbinando una solida difesa ad efficaci soluzioni al tiro. Il break di partenza di 25-15 consente a Sarezzo di mettere le cose in chiaro; Montichiari soffre anche nella seconda frazione e scivola a -20. Per i locali arrivano, quindi, due punti fondamentali per restare vicino alla vetta. Samuele Rovetta fa la differenza con 24 punti, ma è tutto il collettivo a rivelarsi determinante (bene anche Iannuzzi e Asamoah). La squadra di Gamba ci ha provato, ma ha dovuto fare i conti con l’ottima serata dei padroni di casa.

Emozioni e colpi di scena nell’incrocio tra Chiari e Virtus Desenzano. I padroni di casa, protagonisti di una prova brillante al tiro nella prima parte, conducono per tre quarti di gara e assaporano il gusto del primo successo stagionale, ma i gardesani rientrano in partita appoggiandosi ad una difesa che concederà solo 14 punti nel finale. Ferrarini e De Martin consentono alla Virtus di piazzare l’acuto vincente nell’epilogo (54-59). Per Desenzano è l’undicesima vittoria in quindici partite.

Soffre a lungo, deve inseguire per oltre trenta minuti, ma alla fine il River Orzinuovi trova il primo sorriso nel nuovo anno superando 70-68 Treviglio. Gli orceani vanno sotto di dieci lunghezze nella prima parte e fanno fatica al cospetto di un avversario molto preciso. La formazione di Maioli fa però vedere il proprio lato migliore nell’ultimo quarto quando è una difesa di spessore (break di 24-14) a consentire al River di concretizzare la rimonta finale: i top scorer sono Paderno (22 punti) e Apollonio (14). La Verolese, infine, fa bella figura e se la gioca a Gussola, ma i cremonesi si impongono 72-66.

Classifica

Soresina 24 p.ti; Coccaglio, Gussola, Desenzano e Sarezzo 22; River Orzinuovi 18; Verolese e Treviglio 16; Montichiari e Brignano 12; Dalmine 10; Excelsior Bg 8; Caluschese 6; Chiari 0.