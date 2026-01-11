Giornale di Brescia
Divisione Regionale 1: Coccaglio vince lo scontro diretto con Gussola

Roberto Cassamali
L’altra capolista, il Soresina, espugna il parquet di Montichiari. Alla Virtus Desenzano il derby con il River Orzinuovi
Momento magico per Coccaglio - © www.giornaledibrescia.it
Si è aperta col botto la seconda parte stagionale nel campionato di Divisione Regionale 1. Era in programma lo scontro al vertice tra Albrici Coccaglio e Gussola: sono i franciacortini a festeggiare il primo posto superando nettamente (67-51) i cremonesi. Un ottimo lavoro difensivo è il segreto vincente della truppa di Peli, capace di comandare le operazioni dall’inizio e di tenere in scacco gli avversari.

A livello realizzativo, Coccaglio trova contributi preziosi da tutto il collettivo. Olivieri, Carrara e Gardin si rivelano fondamentali in ogni fase del match, che vede i bresciani allungare in doppia cifra già nella parte centrale. Coccaglio si gode, quindi, il magic moment e continua ad essere protagonista nel ruolo di matricola, avendo però un organico composto anche da giocatori di categoria superiore.

Gli altri risultati

L’altra formazione in vetta è il Soresina, corsara 80-65 a Montichiari. I Pythons offrono una prova generosa, ma sono sempre costretti ad inseguire. Nel finale i bassaioli provano ad avvicinarsi, ma a prevalere è ancora la compattezza degli ospiti: non bastano i 21 punti di Alessandro Pezzali.

L’anno nuovo si apre col sorriso per la Virtus Desenzano, che fa suo l’unico derby di giornata con il River Orzinuovi, superato 74-66. La gara si dipana sui binari dell’equilibrio per metà, poi sono i gardesani a dare la giusta accelerata nel terzo quarto costruendo il gap che si rivelerà decisivo (59-47). Zoccoli, Lanfredi e Ferrarini sono i principali terminali che guidano al successo la squadra di Tusa, a -2 dal primo posto.

Anche il Sarezzo riparte col piede giusto espugnando 65-51 il parquet della Caluschese. Il girone di ritorno inizia con una vittoria anche per la Verolese, che regola 68-57 l’Excelsior Bergamo: bene Colombo e Corona. Pesante passo falso, invece, per il Chiari, sconfitto 83-30 a Treviglio.

La classifica

Soresina e Coccaglio 22 punti; Gussola, Desenzano e Sarezzo 20; River Orzinuovi, Verolese e Treviglio 16; Montichiari 12; Brignano e Dalmine 10; Caluschese e Excelsior Bg 6; Chiari 0.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Divisione Regionale 1
