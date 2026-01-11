Divisione Regionale 1: Coccaglio vince lo scontro diretto con Gussola

Si è aperta col botto la seconda parte stagionale nel campionato di Divisione Regionale 1. Era in programma lo scontro al vertice tra Albrici Coccaglio e Gussola: sono i franciacortini a festeggiare il primo posto superando nettamente (67-51) i cremonesi. Un ottimo lavoro difensivo è il segreto vincente della truppa di Peli, capace di comandare le operazioni dall’inizio e di tenere in scacco gli avversari.

A livello realizzativo, Coccaglio trova contributi preziosi da tutto il collettivo. Olivieri, Carrara e Gardin si rivelano fondamentali in ogni fase del match, che vede i bresciani allungare in doppia cifra già nella parte centrale. Coccaglio si gode, quindi, il magic moment e continua ad essere protagonista nel ruolo di matricola, avendo però un organico composto anche da giocatori di categoria superiore.

Gli altri risultati

L’altra formazione in vetta è il Soresina, corsara 80-65 a Montichiari. I Pythons offrono una prova generosa, ma sono sempre costretti ad inseguire. Nel finale i bassaioli provano ad avvicinarsi, ma a prevalere è ancora la compattezza degli ospiti: non bastano i 21 punti di Alessandro Pezzali.

L’anno nuovo si apre col sorriso per la Virtus Desenzano, che fa suo l’unico derby di giornata con il River Orzinuovi, superato 74-66. La gara si dipana sui binari dell’equilibrio per metà, poi sono i gardesani a dare la giusta accelerata nel terzo quarto costruendo il gap che si rivelerà decisivo (59-47). Zoccoli, Lanfredi e Ferrarini sono i principali terminali che guidano al successo la squadra di Tusa, a -2 dal primo posto.

Anche il Sarezzo riparte col piede giusto espugnando 65-51 il parquet della Caluschese. Il girone di ritorno inizia con una vittoria anche per la Verolese, che regola 68-57 l’Excelsior Bergamo: bene Colombo e Corona. Pesante passo falso, invece, per il Chiari, sconfitto 83-30 a Treviglio.

La classifica

Soresina e Coccaglio 22 punti; Gussola, Desenzano e Sarezzo 20; River Orzinuovi, Verolese e Treviglio 16; Montichiari 12; Brignano e Dalmine 10; Caluschese e Excelsior Bg 6; Chiari 0.