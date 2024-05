Basket, coach Magro: «Aver vinto così ci fa rimanere più concentrati»

Uno a zero e palla al centro. Brescia vince, con il brivido. Coach Alessandro Magro a fine gara commenta così l’esordio dei suoi ragazzi in questi playoff: «Buona la prima - esordisce il tecnico toscano-, sappiamo che sarà una serie lunga e difficile ma siamo stati bravi ad indirizzarla. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo soprattutto da un punto di vista difensivo concedendo poco a Pistoia. Nella ripresa hanno cambiato assetto giocando molto con il quintetto piccolo e le cose sono cambiate e, nonostante abbiamo costruito buoni tiri, li abbiamo sbagliati. La cosa più importante è che non ci siamo disuniti e questo mi rende fiducioso».

Magro guarda già oltre e la testa va al match di domani sera con la Germani è chiamata a bissare il successo per andare in terra toscana con la chanche di chiudere subito i conti: «Era importante iniziare con il piede giusto, era altrettanto importante mandare un segnale a noi stessi per continuare la serie nel migliore dei modi. Abbiamo le armi per saper superare queste difficoltà iniziando a difendere bene come abbiamo fatto spesso soprattutto sugli isolamenti».

Prestazioni di assoluto valore dei singoli, ad iniziare da un mostruoso Miro Bilan passando per un preziosissimo Nicola Akele: «Abbiamo fatto un buon lavoro sui singoli ad iniziare proprio da Akele su Moore, mentre Massinburg ha realizzato due tiri fondamentali nel finale dopo averne sbagliati di più facili. Bilan non ha bisogno di presentazioni, se non sbaglio ha nel suo palmares 18 titoli. Un giocatore che quando conta c’è sempre e in queste partite non c’è nulla da insegnargli». C’è attesa anche sul rientro di John Petrucelli: «Stiamo provando a spingere per riaverlo il prima possibile ma sono valutazioni che faremo di giorno in giorno insieme allo staff medico». Focus puntato su gara due, facendo tesoro di quanto accaduto ieri sera: «Sarò folle, ma aver vinto così paradossalmente ci fa rimanere più concentrati sulla serie ad iniziare proprio dalla partita di martedì (domani, ndr)». Nicola Brienza, coach di Pistoia soddisfatto della prestazione: «Probabilmente dovevamo essere più aggressivi - esordisce Brienza-, abbiamo giocato comunque una partita contro una squadra che stata rima in classifica per gran arte della stagione. Abbiamo iniziato la serie, testa alla prossima».