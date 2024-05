Iniziano i play off: Germani in campo al PalaLeonessa contro Pistoia

Ci siamo: è tempo di play off. Alle 20.45 la Germani scende in campo al PalaLeonessa per gara-1 dei quarti di finale contro Pistoia. La seconda partita si giocherà nello stesso luogo e alla stessa ora, martedì. Gara-3 sarà a Pistoia, venerdì alle 20. Poi dipenderà dai risultati. L’eventuale gara-4 sarà ancora in Toscana. La Pallacanestro Brescia, che ha concluso la regular season al terzo posto (gli avversari si sono posizionati in sesta piazza), ha il fattore campo a favore, e potrà giocare l’ipotetica ultima partita in casa.

In regular season la Germani ha vinto entrambe le gare contro l’Estra. All’andata, alla quarta di campionato, senza Petrucelli, la squadra di Magro si impose al PalaCarrara 84-72 (era il 22 ottobre). Lo scorso 28 gennaio il successo in via Caprera per 109-90. A proposito di Petrucelli, l’impiego della guardia-ala italoamericana è in dubbio. L’esterno ha lavorato a parte, per cercare di recuperare dal problema muscolare che si è ripresentato al termine della partita contro l’Olimpia Milano dello scorso 28 aprile.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.