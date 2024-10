Basket, chi giocherà nella terza giornata di serie C

Manerbio, Mazzano e Gussago a caccia del tris nella terza giornata di serie C.

Pisogne e Chiari

Domani, sabato, il girone H vedrà tutte le formazioni bresciane protagoniste in un’unica scoppiettante serata. Sarà Pisogne ad alzare il sipario, in cerca del primo successo stagionale, nel match delle 17. Nel cremonese, i sebini affronteranno Soresina nel tentativo di invertire la rotta. «Abbiamo disputato un’ottima gara contro Casalasco, con la squadra che ha lavorato duro – afferma coach Tritto –. Contro Soresina mi aspetto un ulteriore passo in avanti. Dobbiamo limitare le palle perse e prestare maggiore attenzione alle scelte tattiche».

Alle 18.15, Chiari sarà di scena in terra bergamasca contro Gorle. Negroni e compagni, rinvigoriti dal successo contro la Gilbertina, puntano a cavalcare l’onda dell’entusiasmo. «Nel cremonese non è stata una gara semplice come il punteggio potrebbe far pensare – sottolinea coach Blasizza –. Dalla roboante sconfitta contro Romano è cambiato l’approccio e l’atteggiamento. Siamo una squadra nuova e dobbiamo conoscerci sotto tutti i punti di vista. Contro Gorle dovremo redimerci dalla sonora batosta del precampionato. È il nostro primo banco di prova della stagione e vogliamo continuare il bel momento in cui siamo».

Manerbio e Gussago

Alle 18.30 sarà la volta di Manerbio e Gussago, entrambe impegnate sul proprio parquet. I lupi, al PalaMario, affronteranno Viadana, mentre il duo Fossati-Veronesi sfiderà Seriana. Entrambe le compagini si presentano in forma smagliante, pronte per cercare la vittoria prima di darsi battaglia nel derby della prossima settimana. A chiudere la serata, tra le mura amiche, saranno Ospitaletto e Mazzano. Il Cxo, nonostante l’esordio di Moss – che sarà presente anche questa giornata –, resta ancora a secco di vittorie.

La truppa di coach Di Matteo dovrà affrontare l’agguerrita San Pio X Mantova, in un match da gustare fin dalla palla a due. La Nbb cercherà, invece, d’imporsi su Casalasco per consolidare la posizione in graduatoria.