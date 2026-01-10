Basket B interregionale, un’altra sconfitta per Iseo contro Re Basket

Iseo chiude il girone d’andata con una sconfitta. Al PalAntonietti i sebini resistono poco meno di 30 minuti prima di restare senza benzina nel momento decisivo della gara. La squadra di Perucchetti cade contro Reggio Emilia (80-97), rimane ferma a quota 10 punti in classifica e prolunga il proprio momento complicato.

La partita

L’avvio è incoraggiante per i padroni di casa, brillanti in attacco e capaci di approfittare di una difesa inizialmente morbida degli emiliani. Bedini, Milovanovic e Dal Pos provano subito a indirizzare l’inerzia del match. Joksimovic colpisce dall’arco e firma l’11-4, poi è ancora Bedini a spingere Iseo fino al +9: a metà della prima frazione il tabellone dice 13-4. Re Basket prova a restare agganciata con Mazza e Modena, ma capitan Gentili sale in cattedra e, con 7 punti consecutivi, respinge il tentativo di rimonta. Nel finale, però, arriva il break di 7-0 di Reggio Emilia, che sorprende Iseo e chiude il primo quarto avanti di una lunghezza (24-25).

Nel secondo periodo, dopo una fase di equilibrio, gli ospiti tentano la prima mini-fuga: Nikoci, Modena e Conti firmano il 32-37. Bedini risponde con la tripla del -3, ma Modena è preciso dalla lunetta e ristabilisce il +4 (35-39). A quel punto Iseo cambia passo: parziale di 8-0, aperto e chiuso da Joksimovic, che ribalta l’inerzia e riporta i sebini avanti sul 43-39. I gialloblù cavalcano il momento favorevole e tornano fino al +8 a poco più di un minuto dall’intervallo.

Reggio Emilia, però, conferma di essere squadra dura a morire e, come già nel primo quarto, rientra con il duo Yadde-Codeluppi, andando alla pausa lunga con un solo possesso di ritardo (52-50). Iseo approccia meglio anche la ripresa e, con Milovanovic e Dal Pos – presto richiamato in panchina per problemi di falli – prova a scavare un primo solco portandosi sul +6. Gli ospiti faticano a rientrare e Procacci li punisce dalla distanza per il 61-53. Nel momento di maggiore difficoltà, il gruppo di Baroni trova ancora energie: Reggio Emilia si affida a Mazza e inizia la rimonta. I gialloblu si inceppano in attacco, segnando appena sei punti in sei minuti, e a 10’ dalla fine è Re Basket a mettere la testa avanti, chiudendo il terzo periodo sul 67-71.

In avvio di ultimo quarto arriva il break decisivo di 9-0 che mette la partita definitivamente in discesa per gli emiliani. Dal Pos prova a reagire con la tripla del -10 (70-80), ma Reggio Emilia allunga nuovamente, sfruttando la buona vena realizzativa di Caiti, Costoli e Modena. Gli ospiti scappano via e chiudono sul definitivo 97-80, conquistando con merito i due punti.

Il tabellino

Iseo 80

Re Basket Reggio Emilia 97



CORAM ISEO Veronesi 5, Raineri ne, Dal Pos 15, Procacci 3, Joksimovic 12, Gentili 9, Franzelli, Bedini 17, Milovanovic 14, Fantino 5, Zugni. All.: Perucchetti.



RE BASKET 2000 REGGIO EMILIA Costoli 12, Obayagbona, Yadde 6, Conti 10, Mazza 19, Modena 16, Belloni 2, Caiti 14, Maramotti, Codeluppi 4, Nikoci 14. All.: Baroni.



ARBITRI Resca e Bravo

NOTE Parziali 24-25, 52-50, 67-71.