Basket B interregionale, Iseo cade a Martinengo contro Romano

Parte male il 2026 di Iseo. I sebini, nonostante il cuore messo nel finale, non riescono a dare continuità ai risultati e cadono a Martinengo contro Romano per 70-64. Una gara dai due volti per il gruppo di Perucchetti, che approccia bene la sfida chiudendo avanti un primo quarto a punteggio bassissimo (10-13) e trova nella seconda frazione l’allungo più convincente.

La partita

Trascinata dall’ottimo Milovanovic, Iseo prende il controllo del match e va all’intervallo lungo sul +9: al 20’ il tabellone dice 33-24 per i lacustri. Al rientro dagli spogliatoi, però, cambia completamente l’inerzia della partita. Procacci apre il secondo tempo con la tripla del massimo vantaggio, ma Milesi risponde immediatamente dalla lunga distanza e riporta Romano sotto la doppia cifra di svantaggio (27-36).

Nella parte centrale del terzo periodo sale poi in cattedra l’ex Orzinuovi Turel, che con due bombe consecutive riaccende il palazzetto e accorcia fino al 35-39. Al festival della tripla si iscrive anche Tomasini, prima dell’ennesima prodezza di Turel che vale addirittura il sorpasso (41-39). Iseo prova a reagire con Joksimovic dall’arco, tornando avanti, ma nel finale di quarto subisce gli affondi dei bergamaschi e scivola a 10 minuti dalla sirena sul -7 (53-46). Nell’ultimo periodo i gialloblù tentano il tutto per tutto. Dal Pos insiste dalla lunga distanza senza fortuna, mentre Mora dall’altra parte punisce. È Ferdi Bedini a suonare la carica con quattro punti consecutivi che valgono il -5 a sette minuti dal termine. La speranza si riaccende quando Procacci trova ancora il fondo della retina da lontano, ma Milesi risponde ancora una volta da tre, mantenendo invariato il divario. Iseo resta aggrappata alla partita colpo su colpo, ma nei momenti decisivi è ancora Milesi a fare la differenza: due triple pesantissime che fissano il punteggio sul 66-61 a 1’34” dalla fine.

Non è però ancora finita. Milovanovic prova a tenere vive le speranze con tre punti, lasciando però un libero sul ferro. A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Turel, che dalla distanza spegne le ultime chance dei sebini e sigilla il successo di Romano sul 70-64.

Il tabellino

Romano 70

Iseo 64

9CARE ROMANO BASKET Trassini 3, Tomasini 13, Ferri, Turel 12, Mora 4, Imeri ne, Guerci 10, Mondinelli ne, Okoye ne, Milesi 18, Carrara 4, Solimeno 6. All.: Fumagalli.

CORAM ISEO Dal Pos 6, Procacci 11, Joksimovic 5, Gentili 2, Franzelli ne, Bedini 10, Milovanovic 22, Reghenzi 8, Fantino, Mingardi ne, Zugni ne. All.: Perucchetti.

ARBITRI Gavagnin e Vicentini

NOTE Parziali 10-13, 24-33, 53-46.