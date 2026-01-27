Basket B Interregionale: sabato la sfida tra Iseo e Jadran Trieste

Esaurita la solita euforia del weekend del derby per Gardone ed Iseo è tempo di tornare sul parquet per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale: i sebini daranno il via alle danze sabato alle 20.30 al PalAntonietti contro la Jadran Trieste, mentre sarà posticipo domenicale in trasferta sul parquet di Oderzo per i biancoblù.

I match scorsi

I ragazzi di Perucchetti, reduci dallo stop al PalaItis di sabato sera, sono al momento a due sole lunghezze di distanza dai triestini, noni a 14 punti e lo scorso weekend protagonisti di una bella prova di forza in casa di Gorizia nel derby giuliano.

All’andata furono i ragazzi di Jogan ad imporsi in casa, sancendo la prima sconfitta della stagione per Iseo: alla bella prova di Procacci e Bedini avevano risposto Diminic (top scorer dei suoi con 18.2 punti a partita) e Gobbato (al secondo posto come realizzatore con una media di 17.3).

I ragazzi di Perucchetti dovranno abbassare la testa e pedalare, ritrovando l’energia e la coesione della bella vittoria su Mantova di due giornate fa e lo spirito visto a tratti – non sufficienti – del derby per continuare ad inseguire in un classifica ancora estremamente compatta.

Trasferta delicata

Sarà una trasferta decisamente delicata quella che aspetta invece Gardone domenica. Oderzo si trova al momento seconda a 28 punti (18 in più dei valtrumplini, capaci di raccogliere nel derby la loro quinta vittoria dell’anno) e all’andata aveva inflitto ai valtrumplini un 90-85 firmato da Fazioli e Tadiotto, abili a contenere un super Cravedi in una gara che i biancoblù si erano visti rimontare a metà.

La vittoria del derby per Gardone - © www.giornaledibrescia.it

Ora servirà scrollarsi di dosso i fantasmi dei tanti blackout accumulati fin qua dopo l’intervallo: il derby è stato emblematico di una buona tenuta mentale nonostante la remuntada dei sebini (arrivati fino al meno uno) ma Gardone dovrà riproporre lo stesso cinismo anche contro la corazzata veneta.

Serie C

Saranno due, invece, le giornate che andranno in scena in settimana in Serie C: si parte domani sera alle 21 con i due attesi derby tra Pisogne e Gussago e tra Manerbio e Mazzano. In campo in contemporanea scenderanno anche Ospitaletto, che attende Seriana, e Verolanuova, che sfiderà Casalasco.

La sesta giornata di ritorno si svolgerà invece nel fine settimana. Occhi puntati sul terzo derby consecutivo di Mazzano, in scena in casa contro Verola sabato alle 20.45. Per Manerbio sarà trasferta a Seriana alle 18.30, Gussago è atteso a Busnago allo stesso orario, mentre alle 18.15 Pisogne scenderà sul campo di Gorle. Posticipo domenicale per Ospi: alle 18 sarà sfida ad altissima quota con Casalasco.