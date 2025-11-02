Giornale di Brescia
Basket, B Interregionale: per Iseo quarta sconfitta di fila

Francesco Venturini
La Coram cade 79-66 contro la Virtus Padova: la vittoria manca addirittura dalla seconda giornata
Veronesi - Foto Nicola Agostin
Veronesi - Foto Nicola Agostin
Iseo non riesce a svoltare: con la Virtus Padova arriva la quarta sconfitta consecutiva, e se non è crisi, poco ci manca. La vittoria manca addirittura dalla seconda giornata, quando il gruppo di Perucchetti si impose nel derby con la Gardonese per 91-77. Da allora, solo passi falsi e qualche segnale non ancora sufficiente per invertire la rotta.

Al PalaRubano finisce 79-66 per la Virtus, con i sebini ancora privi di Bedini ma capaci comunque di portare quattro giocatori in doppia cifra: Milovanovic (16), Veronesi (15), Procacci (11) e Dal Pos (10). Padova però ne mette addirittura sei oltre quota dieci, con Trentini (16), Bianconi (15), Bellarosa (14), Fasolo (13), Scancelli (11) e Biancotto (10) protagonisti.

La gara

La gara si indirizza già nel primo quarto. La Coram resta agganciata fino al 7’, poi un 6-0 in un minuto, firmato Trentini, Fasolo e Bianconi, vale il primo strappo (20-16). Reghenzi prova a rimettere ordine, ma la tripla di Scancelli e i punti di Fasolo mandano la Virtus avanti 25-18 alla prima sirena. Da lì in poi la partita scorre sui binari dell’equilibrio, con Dal Pos a reggere l’urto e il tabellone che all’intervallo dice 40-31. Nel terzo quarto capitan Gentili riporta Iseo fino al -8, ma Padova non trema: Bianconi alza i giri e i veneti entrano nell’ultimo periodo sul 58-49.

L’ultima scossa porta la firma di Veronesi, che con tre triple prova a riaprire tutto. La Virtus però resta solida, ricaccia ogni tentativo e con il tandem Trentini-Bellarosa mette i titoli di coda al match.

Tabellino

Padova 79-Iseo 66

Virtus Padova: Fasolo 13, Moretti, Biancotto 10, Trentin 16, Bellarosa 14, Giovacchini ne, Bianconi 15, Pilone ne, Rigon, Scancelli 11, Bedin, Zefi ne. All.: De Nicolao

Coram Iseo: Veronesi 15, Dal Pos 10, Procacci 11, Joksimovic 4, Gentili 6, Franzelli ne, Milovanovic 16 , Reghenzi 4, Fantino, Zugni ne. All.: Perucchetti.

Note: Parziali 25-18, 40-31, 58-49.

