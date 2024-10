Basket B Interregionale, nuovo stop per la Gardonese dopo il derby

Dopo la débacle nel derby contro i cugini di Iseo, ecco un’altra battuta d’arresto per la Migal Gardonese: il gruppo di Perucchetti affonda 84-66 sul parquet della capolista Sangiorgese.

Non bastano le ottime prove di Mazzantini (20), Jovanovic (18) e Motta (17) – la cui grinta aveva brillato anche al PalAntonietti nell’ultima gara dei biancoblù – a sollevare le sorti di una sfida che i valtrumplini si vedono scivolare via dalle dita di fatto già nel secondo quarto.

Assenze e mismatch

I bresciani pagano l’assenza forzata di capitan Davico – out per un problema muscolare – e le qualità tecniche di una delle compagini più attrezzate di questa stagione: solo Iseo – alla prima giornata, e di misura – è riuscita quest’anno a fermare i meneghini, attualmente primi in solitaria a 10 punti.

Il match

Per i padroni di casa fano la parte dei leoni Picarelli (21) e Venier (20). I ragazzi di Perucchetti tengono botta nella prima frazione, partendo con orgoglio fino al 7-0, e impegnando Motta e Mazzantini in risposta a Picarelli. Ai 10’ è 16-15 in favore degli ospiti.

Il castello, però, inizia a scricchiolare già nel secondo periodo: i bresciani arrivano al 17’ sul 25-25, il match si congela per qualche istante, Picarelli segna dall’arco e i locali trovano la fuga che vale, al 20’, il 35-28. I valtrumplini provano a rientrare in gara al ritorno sul parquet, mantenendosi a contatto per i primi minuti.

I meneghini, però, mettono in campo le lunghe leve dei loro e gonfiano il vantaggio: sul 68-58 i padroni di casa calano un parziale di 8-0 che manda virtualmente in cassaforte la gara. I bresciani si difendono con Mazzantini, ma all’ultimo giro di boa è 62-47 per i locali. L’ultimo quarto non offre particolari sorprese: la Sangio è scaltra a non concedere appigli e non accenna a calare il proprio ritmo. La Migal tiene botta quanto può, ma non basta, e alla sirena finale il tabellone segna 84-66.

Il tabellino

Sangiorgese 84-Gardonese 66

Sangiorgese: Testa 8, Tosetti 5, Costa 11, Ardemagni, Frontini 3, Venier 20, Sonzogni, Giarelli 6, Gozo 2, Picarelli 21, Nikoci 8. All.: Di Gregorio

Migal Gardonese: Davico ne, Porta, Santi 2, Grani 8, Tonut 1, Motta 17, Sambrici, Jovanovic 18, Mazzantini 20, Renna, Malagnini ne. All.: Perucchetti

Arbitri: Bavera e Brambilla

Note: parziali 15-16, 35-28, 62-47.