Basket B interregionale, Iseo travolge la Gardonese nel derby

Il derby si tinge di gialloblù: nel recupero della quarta giornata Iseo travolge la Gardonese imponendosi per 95-86. I sebini continuano a brillare davanti al proprio pubblico e rialzano prontamente la testa dopo il ko di Reggio Emilia. Procacci incanta e si conferma il solito leader, Bonavida continua ad essere letale e tocca, grazie ai 29 punti messi a referto questa sera, quota 109 in 5 gare.

L’inizio

La Migal, orfana del proprio capitano Nacho Davico (out per un fastidio alla schiena) dura solamente 10 minuti: non bastano ai valtrumplini la grinta ed i punti di Motta – a cui saltano però i nervi quando l’incontro è ormai saldamente nelle mani di Iseo e viene allontanato dal parquet al 28’ – ed una buona prestazione del duo Jovanovic-Grani.

È proprio quest’ultimo ad inaugurare la gara con 8 punti in avvio che illudono la Gardonese. Iseo si conferma però il solito diesel: i sebini, come in tutte le gare disputate in questo avvio di stagione, escono alla distanza e, dopo che il tabellone luminoso segna il parziale di 22-10 a favore degli ospiti per via dei centri di Mazzantini e Jovanovic, iniziano la rimonta trascinati da Procacci e Bonavida.

Fino all’intervallo

Ai 10 è 26-28 a favore della compagine ospite. Tommasetto impatta dalla lunetta il match ad inizio secondo quarto e Procacci mette la tripla che vale il sorpasso (31-28). Ci pensa Motta a rispondere con la stessa moneta e a tenere viva la Gardonese. L’equilibrio dura però solamente pochi minuti: Iseo ingrana la quarta e fugge via grazie al break di 9-0 che, con 3’ da giocare vale il 47-38. Il gruppo di Perucchetti fatica a tener botta e arriva all’intervallo in ritardo di 13 lunghezze (59-46).

Gara finita

Il match si chiude virtualmente qui: capitan Gentili e compagni impongono, al rientro dagli spogliatoi, un 7-0 di parziale che allunga il gap a 20 punti. La Gardonese non ne ha più e, arrendendosi ad un super Bonavida, esce di fatto dalla partita (86-59 al 30’). L’ultimo quarto è utile solo alle statistiche: Mazzoli, messo in ghiacciaia l’incontro, dà spazio ai più giovani, mentre la Migal continua orgogliosamente a provarci, quando ormai è troppo tardi, rendendo meno pesante il passivo grazie ai canestri di Jovanovic.

Il tabellino

Iseo 95

Gardonese 86

Syneto Iseo: Raineri, Cravedi 14, Procacci 20, Gentili 5, Bonavida 29, Tommasetto 9, Milvanovic 3, Lui 8, Trezzi, Arrighi 2, Balogun 5, Conforti. All.: Mazzoli.

Migal Gardonese: Davico ne, Porta, Santi 10, Grani 18, Tonut 2, Motta 14, Sambrici 2, Jovanovic 20, Mazzantini 13, Renna 3, Malagnini 4. All.: Perucchetti.

Arbitri: Pedini e Vicentini.

Note: Parziali 26-28,59-46,86-59.

La classifica

Sangiorgese e Pizzighettone 8, Iseo, Curtatone e Nervianese* 6, Bologna, Reggio Emilia, Gardonese*, Social OSA e Cernusco 4, Sansebasket e Blu Orobica 2. (* una giornata in meno).