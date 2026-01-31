Basket, B Interregionale: Iseo rialza la testa e batte Trieste

Dopo il passo falso della scorsa settimana nel derby con la Gardonese, Iseo rialza prontamente la testa. I sebini, orfani di Procacci, superano al PalAntonietti la Jadran Trieste imponendosi 87-80.

Milovanovic–Dal Pos

A trascinare i gialloblù è il duo Milovanovic–Dal Pos, che firma complessivamente 45 punti (25 il primo, 20 il secondo) e guida la squadra verso il settimo, meritato, successo stagionale. Positivi anche i contributi di Veronesi (14) e Bedini (15). Trieste si dimostra avversario tosto fin dalle prime battute: Demarchi - che chiuderà con 22 punti - e Diminic partono forte e spingono gli ospiti avanti alla prima pausa sul 20-16. Iseo fatica in avvio di secondo quarto e scivola anche a -10, ma la reazione è veemente.

I sebini accelerano nel corso del periodo trovando percentuali altissime al tiro, in particolare con Veronesi, autore di 12 punti nel solo secondo quarto, e con il contributo prezioso di Joksimovic e Milovanovic. Il parziale di 35-27 ribalta l’inerzia e manda Iseo all’intervallo lungo avanti 51-47.

La ripresa

Nella ripresa i padroni di casa alzano ulteriormente l’intensità difensiva, concedendo a Trieste appena 10 punti nel terzo quarto. Spinta da Dal Pos, che infila due triple e chiude il periodo con 8 punti personali, Iseo allunga fino al +9 a 10’ dalla sirena (66-57). Nell’ultimo quarto Trieste prova il tutto per tutto per restare aggrappata alla partita, ma il gruppo di Perucchetti controlla con lucidità, respinge ogni tentativo di rimonta e mantiene sempre gli avversari a distanza di sicurezza. Il punteggio finale di 87-80 certifica una vittoria solida e due punti preziosissimi.

Il tabellino

Iseo 87-Jadran Trieste 80

Coram Iseo: Veronesi 14, Dal Pos 20, Procacci ne, Joksimovic 8, Gentili 4, Franzelli, Bedini 15, Sterzi ne, Milovanovic 25, Reghenzi 1, Fantino, Zugni. All.: Perucchetti.

Jadran Trieste: Rolli 8, Batich 13, Gulic, Demarchi 22, Vecchiet 15, Jakin 2, Pregarc, Diminic 14, Persi 3, Milisavljevic 3. All.: Jogan.

Note: Parziali 16-20, 51-47, 66-57.