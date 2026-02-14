Basket, B Interregionale: Iseo ko con Oderzo dopo un buon primo tempo

Non riesce l’impresa a Iseo che, nonostante uno sforzo generoso e prolungato, si arrende al PalaAntonietti contro la capolista Oderzo. Finisce 64-75, al termine di una gara dai due volti: la squadra di Perucchetti chiude avanti all’intervallo, ma nella ripresa subisce il ritorno prepotente degli ospiti capaci di ribaltare l’inerzia e prendersi due punti pesantissimi per continuare a sognare.

Il match

L’avvio è tutto di marca sebina. Milovanovic apre la contesa, Tadiotto replica immediatamente, ma Bedini e capitan Gentili – con la prima bomba della serata – firmano il primo strappo che vale il 7-2. La capolista fatica a carburare, imbrigliata da un Iseo intensa e aggressiva su entrambe le metà campo. Gentili è caldo fin dalle prime battute e continua a produrre con continuità.Dopo quattro minuti, il canestro di Milovanovic spinge i gialloblù sul +9.

A suonare la carica per Oderzo è Vanin, autore di sette punti consecutivi – nel mezzo un libero di Bedini –, che riporta i suoi a contatto. Il match resta in equilibrio: Joksimovic piazza una tripla pesante nel finale di quarto, ma Fazioli risponde dall’altra parte e accorcia sul 19-17 al primo riposo. Anche nel secondo periodo Iseo parte meglio: un parziale di 6-0 vale il 25-17 e costringe gli ospiti a rincorrere. Oderzo, però, non si scompone. Con pazienza e qualità la coppia Vanin-Tadiotto ricuce lo strappo. Nel momento di massima pressione ospite, con i lacustri avanti di un solo punto, è ancora Joksimovic a colpire dalla distanza. La sua tripla vale il nuovo allungo e manda le squadre all’intervallo sul 35-31.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi però cambia tutto. Oderzo alza l’intensità difensiva e manda fuori ritmo la Coram. L’attacco gialloblù si inceppa: appena nove punti nel terzo periodo – sei con Milovanovic, due con Joksimovic e uno con Reghenzi – contro una capolista che diventa una macchina quasi perfetta. Vanin è una spina nel fianco costante, mentre il duo Bellato-Alberti colpisce con continuità. Con 22 punti nella frazione, gli ospiti completano la rimonta e chiudono il terzo quarto avanti 44-53.

Nell’ultimo periodo Iseo prova a riaprirla con orgoglio. Dal Pos e Veronesi, rimasti in ombra per tre quarti, si accendono nel finale segnando rispettivamente 8 e 6 punti, ma il tentativo di rimonta non basta. Oderzo resta lucida, controlla i possessi decisivi e chiude sul 75-64, consolidando il primato in classifica.

Il tabellino

Iseo-Oderzo 64-75

Coram Iseo: Veronesi 6, Raineri ne, Dal Pos 10, Procacci ne, Joksimovic 10, Gentili 10, Franzelli ne, Bedini 11, Milovanovic 12, Reghenzi 5, Fantino. All.: Perucchetti.

Calorflex Oderzo: Vanin 19, Barro 8, Tadiotto 13, Markovic 4, Alberti 10, Beggio ne, Dontu, Bellato 8, Gobbo 3, Fazioli 7, Mutton 3. All.: Lorenzon.

Note: Parziali 19-17, 35-31, 44-53