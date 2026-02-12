Basket, B Interregionale: Iseo sfida la capolista Oderzo

Per riproporre tutta l’energia dello scorso weekend e dimostrare di poter fare bene davvero: Gardonese ed Iseo tornano in campo tra sabato e domenica per la quinta giornata di ritorno di serie B Interregionale. Per i sebini sarà un San Valentino di classe: sabato alle 20.30 al PalAntonietti arriva la capolista Oderzo (al momento a pari punti con Ozzano, che ha però una partita in meno). Per Gardone, invece, sarà posticipo domenicale nell’ennesima trasferta alla volta del Friuli Venezia Giulia: alle 18 Pordenone attende la truppa di Sguaizer, reduce dal successo della scorsa giornata ai danni di Gorizia.

Buon momento

I gialloblù arrivano alla sfida con la prima della classe freschi di due belle vittorie ai danni della Jadran e di Montebelluna e attualmente noni a quota 16 punti (alla pari con Padova e Pordenone). Oderzo si presenterà invece sul Sebino come una delle due compagini più in forma al momento, con 16 vittorie e 2 sconfitte (l’ultima il 2 novembre sul sempre ostico parquet della Jadran Trieste). All’andata fu débacle per la truppa di Perucchetti, che venne strapazzata 95-55 in una serata da dimenticare in terra veneta: ora i sebini dovranno fare affidamento sul fattore PalAntonietti, dove sono arrivate sei delle otto vittorie raccolte quest’anno.

In Friuli

Nacho Davico, capitano della Gardonese

Scontro delicato anche per Gardone, che in terra friulana cercherà un aggancio per risalire dalla terzultime posizione: i valtrumplini sono al momento a dodici punti, due in meno di Montebelluna e Jadran e quattro sotto Iseo, Padova e Pordenone. Una vittoria consentirebbe quindi un po’ di movimento nel centro classifica, ed eviterebbe di far perdere ancora prezioso terreno ai ragazzi di Sguaizer. All’andata Gardone seppe infilare la prima vittoria in casa (e la seconda della stagione), imponendosi d’autorità al PalaItis 83-64: ora, ritrovato anche capitan Nacho Davico, i biancoblù dovranno giocare prima di tutto con testa e concentrazione, per limitare i momenti di blackout che hanno caratterizzato fin qua il loro percorso e mettere in campo quanto di buono si è visto contro Gorizia la scorsa settimana.

Serie C

Nella ventitreesima giornata di serie C, invece, gli occhi saranno tutti puntati sul derby di sabato alle 18: Manerbio e Ospitaletto si incontreranno in terra bassaiola, entrambi alla ricerca di una vittoria per garantire continuità al loro percorso. Gussago sarà in campo alle 17.30 contro l’ultima della classe Calolzio, mentre Mazzano avrà una buona occasione per rialzare la testa alle 18.15 in casa dell’altro fanalino di coda Gorle. Alle 18.30 Pisogne è atteso in casa di Busnago dopo il ko della scorsa giornata, mentre Verolanuova scenderà in campo in casa alle 20.30 per cercare di interrompere la striscia di sette sconfitte consecutive.