Basket B interregionale, Iseo e Gardonese a caccia di conferme

Ad un mese dall’avvio della seconda stagione in B Interregionale, per Migal e Syneto è tempo di tirare i primi bilanci: con i sebini a 6 punti e i valtrumplini a 4 (ma ancora in attesa di recuperare il match sospeso contro la Nervianese), il weekend offrirà l’occasione per dare uno scossone alla classifica.

Palla a due domani alle 21 in sincro per le compagini, entrambe in trasferta: dopo la sconfitta della scorsa giornata – nella quale ha forse pesato la fatica del derby appena giocato - Gardone cercherà il riscatto sul campo di Cernusco, mentre Iseo è attesa nel cremonese da Pizzighettone.

Leggi anche Basket B interregionale, Iseo travolge la Gardonese nel derby

Gli uomini di Mazzoli dovranno sfatare il taboo degli «away game», nei quali al momento non hanno raccolto nessun risultato positivo, e scrollarsi di dosso l’inciampo casalingo della scorsa settimana con Sansebasket: una gara in equilibrio fino al 20’, sfuggita poi nella ripresa, complice anche l’assenza di capitan Gentili. La sfida per rialzare la testa non sarà sicuramente delle più semplici: Pizzighettone è al momento, insieme alla Sangiorgese, la prima forza di un campionato al momento dominato. Occhi puntati su Samija (18,2 punti di media, miglior marcatore per i cremonesi) e Ciaramella (primo per assist in stagione e secondo rimbalzista del campionato): i sebini dovranno affidarsi di nuovo a Bonavida, che con 125 centri in 6 gare è al momento il miglior realizzatore di tutto il campionato.

Dopo i due inciampi consecutivi – nel derby e contro la prima della classe Sangiorgese – anche i valtrumplini cercheranno domani una reazione d’orgoglio: nella speranza di ritrovare sul parquet capitan Davico gli uomini di Perucchetti andranno a caccia del riscatto contro una squadra al momento in netta difficoltà. In seguito alle due vittorie iniziali, infatti, i meneghini arrivano alla gara dopo quattro pesanti debacle di fila. I valtrumplini dovranno fare attenzione a Pirola (miglior realizzatore per Cernusco, 69 punti in 6 sfide), e ritrovare la concentrazione mancata nelle ultime gare.

Fari puntati sui senatori di questo avvio di campionato: Motta (sempre presente anche negli ultimi inciampi), Grani, Jovanovic e Mazzantini, ma a Perucchetti servirà una gara di carattere da parte di tutto il collettivo.