Basket, B Interregionale: Iseo continua a correre e batte Bologna

Prosegue l’ottimo momento di forma di Iseo: Al PalAntonietti il gruppo di Mazzoli vince la sfida con Bologna con il risultato di 89-74 e conquista altri due punti utili per continuare a volare nelle zone nobili della classifica. I sebini amministrano senza troppe difficoltà un match che alla vigilia poteva rivelarsi insidioso, mettendo in seria difficoltà gli avversari per gran parte della gara, e centrando - trascinati dal solito Bonavida e da un sempre positivo Balogun-, il terzo importante successo consecutivo che vale l’aggancio al secondo posto.

La partita

Il primo quarto è, come da previsioni, equilibrato: Bologna regge bene l’urto delle offensive gialloblù e risponde colpo su colpo, grazie soprattutto a un ispiratissimo Osellieri Dolimano, ai centri dello scatenato Balogun. Al 10’ è 24-20.

Iseo entra definitivamente in ritmo nel secondo periodo: Ranieri e Tinsley ricuciono lo svantaggio e portano avanti gli emiliani, ci pensa però il trio Bonavida-Gentili-Balogun a confezionare il super parziale di 15-0 che fa volare i lacustri sul 39-25. Dopo la timida reazione della compagine ospite, il gruppo di Mazzoli torna a premere sull’acceleratore e con due triple consecutive di capitan Gentili ed il canestro nel finale del top scorer del campionato Bonavida arriva all’intervallo con ben 16 lunghezze da amministrare nella ripresa (47-31).

Al rientro sul parquet Bologna però torna a rendersi insidiosa: Barbotti suona la carica, Procacci e Lui rispondono presenti e permettono ad Iseo di toccare addirittura il +20. Da li in poi Osellieri Dolimano tenta in autonomia di tenere a galla i suoi segnando 10 punti complessivi che donano una fievole speranza a Bologna (69-57). L’ultimo quarto non regala però nessun colpo di scena: Iseo non perde la testa e dimostra nuovamente tutta la sua forza. Procacci e Lui rispediscono al mittente ogni tentativo di rimonta e trascinano i lacustri verso un successo fondamentale per morale e classifica

Il tabellino

Iseo 89-Bologna 74

Syneto Iseo: J.Raineri, T.Raineri, Cravedi 3, Procacci 16, Gentili 11, Franzelli, Bonavida 23, Tommasetto, Milovanovic 3, Lui 10, Arrighi, Balogun 23. All: Mazzoli.

Bologna Basket 2016: Tinsley 5, Costantini 1, Gamberini 10, Bianchini 1, Fantini, Osellieri Dolimano 26, Ranieri 5, Barbotti 14, Romanò 5, Guerri 7. All.: Lunghini.

Arbitri: Rodi e Rossi.

Note: Parziali 24-20, 47-31, 69-57

La classifica

Curtatone 14, Iseo e Pizzighettone 12, Sangiorgese* e Gardonese* 10, Bologna, Nervianese e Reggio Emilia* 8, Social Osa Milano, Cernusco e Blu Orobica 6, Sansebasket* e4. (*una gara in meno).