Basket, B Interregionale: Iseo cade contro Ozzano

Non riesce l’impresa ad Iseo che inciampa sul parquet di Ozzano, seconda forza del girone. Finisce 102-83: un passivo forse troppo alto per quanto visto in campo. I lacustri disputano infatti una buona gara ma pagano la mancanza di energia nella parte conclusiva. Non bastano i 20 punti messi a referto da Mirko Gentili, i 17 di Bedini e i 14 a testa della coppia Veronesi-Dal Pos. Ozzano si dimostra più cinica e trascinata da Diambo e Carnovali conquista i due punti meritati. Iseo parte fortissimo, spinta da percentuali dall’arco quasi irreali (88%).

Il match

Nella prima frazione gli ospiti infatti sono semplicemente chirurgici, con 7 triple a bersaglio su 8 tentativi. Capitan Gentili è scatenato e firma un clamoroso 4 su 4 dalla distanza. Dal Pos, Bedini e Veronesi si accodano alla pioggia di triple che consente ai gialloblù di chiudere il primo quarto avanti di sei lunghezze sul 25-31. Nemmeno la pausa raffredda le mani dei giocatori di Iseo. Gentili continua il suo show personale: allunga la striscia fino al 6 su 6 dall’arco e tocca quota 18 punti in circa 17 minuti sul parquet.

Dal Pos aggiunge altri 7 punti a referto, mentre Bedini e Milovanovic ne mettono 4 ciascuno. Ozzano, però, risponde presente con i canestri di Tosini, Piazza, Diambo e Carnovali, trovando continuità nella seconda frazione. Il parziale del quarto dice 30-27 per i padroni di casa, che rosicchiano terreno e vanno all’intervallo sotto di un possesso pieno (55-58). Gli emiliani rientrano però con più convinzione dopo la pausa lunga e spaccano la partita. Dopo un minuto e mezzo di gioco Ozzano trova il break che indirizza la gara, centra un 8-0 con le triple di Carnovali e Chiappelli e la precisione ai liberi di Diambo. Bedini da nuova linfa a Iseo che ritorna sul pezzo fino a 3’ dalla sirena quando Ozzano trova l’ennesimo parziale di 12-4 che vale l’85-76 a 10’ dal termine.

Nel finale però i padroni di casa dilagano. Iseo non ne ha più e segna solamente 7 punti nel quarto conclusivo con Bedini e Veronesi mentre la fisicità e i punti di Odah e Diambo consentono al gruppo guidato da Grandi di scappare definitivamente via e chiudere sul 102-83.

Tabellino

Ozzano-Iseo 102-83

Logimatic Group New Flying Balls Ozzano: Odah 11, Margelli 2, Folli 11, Landi 6, Ottavi, Carnovali 16, Diambo 18, Negri 8, Chiappelli 7, Piazza 10, Giovagnoni 3, Tosini 10. All.: Grandi.

Coram Iseo: Veronesi 14, Dal Pos 14, Procacci 2, Joksimovic 2, Gentili 20, Franzelli ne, Bedini 17, Milovanovic 6, Reghenzi 8, Fantino. All.: Perucchetti.

Note: Parziali 25-31, 55-58, 85-76.