Basket, B Interregionale: per Iseo trasferta impegnativa a Ozzano

All’alba della ventiduesima giornata di serie B Interregionale, per Iseo è ora di continuare a fare bene e non perdere di vista l’obiettivo: con i cugini della Gardonese a riposo nel weekend, infatti, toccherà solo ai sebini scendere in campo. Ai ragazzi di Perucchetti sabato regalerà un’impegnativa trasferta in casa di Ozzano, al momento seconda forza del campionato a quota 34 punti, due dalla capolista Oderzo che ha però al momento una gara in più.

Palla a due alle 20.30 per continuare a restare nelle prime otto posizioni – Iseo è al momento proprio ottava a 18 punti – e per garantirsi l’obiettivo play off. All’andata, nel periodo complicato dell’avvio di stagione sebina, fu Ozzano ad imporsi al PalaItis 92-76 nonostante le belle prove di Dal Pos e Milovanovic: ora, raddrizzato il proprio percorso nelle ultime settimane, i gialloblù possono cercare di dare un altro scossone importante alla classifica, seminando Pordenone e agganciandosi al gruppo dei 20 punti.

Addio di peso per Gardone

Per Gardone sarà riposo dal campo, sì, ma certamente non dal mercato: con l’ufficialità dell’addio di Nacho Davico, già inserito nel roster della Virtus Matelica, nel girone D della Fip Abruzzo di serie B Interregionale, il gruppo di Sguaizer dovrà ora correre ai ripari. Terzultimi a 14 punti i valtrumplini possono ancora evitare il patema playout in una classifica che vede sei squadre racchiuse nell’arco di quattro lunghezze.

Serie C

In serie C si chiuderà questa sera la venticinquesima giornata con il derby tra Verolanuova e Ospitaletto, entrambe alla ricerca di un riscatto dopo il passaggio a vuoto dello scorso fine settimana, ma sabato sarà già tempo di tornare sul parquet.

Con cinque giornate ancora da giocare, è ora tempo di fare i conti per le compagini bresciane: a dare il là alla ventiseiesima giornata sarà alle 18 il derby tra Ospitaletto, ancora in inseguimento della vetta, e Verola, che, vicino al fondo classifica, non può permettersi passi falsi. Allo stesso orario Manerbio attenderà Gorgonzola, mentre alle 20.45 Mazzano ospiterà sul suo parquet la capolista Bottanuco per una sfida ad altissima quota. Posticipo domenicale alle 18 per Gussago, che se la vedrà con San Pio, e Pisogne, impegnata nella trasferta di Casalasco.