Basket

Basket, B Interregionale: per la Gardonese dura lezione a Curtatone

Alessia Tagliabue
I ragazzi di Sguaizer mai in partita: finisce 85-65, quinta sconfitta consecutiva in campionato
Tonut, autore di 18 punti
AA

Non arriva inaspettata, ma non per questo fa meno male: Gardone si ferma 85-65 sul parquet di Curtatone, e incassa così la quinta sconfitta consecutiva in una stagione che ora si fa davvero complessa. Con Davico out – come già si sapeva dopo la distorsione della scorsa gara – a fare la parte dei leoni a Gardone rimane solo Tonut (18), supportato da Cravedi (13) e Santi (12).

Se dall’arco le percentuali sono migliori che quelle dei locali (40% contro 29%), dal campo i valtrumplini soffrono un 39% che non consente chance di entrare in gara (contro il 69% dei mantovani), acutizzato anche da 9\14 dalla lunetta. Una gara totalmente dominata dai padroni di casa, che volano raggiungendo anche un gap di 30 punti e che non vengono mai neanche minimamente raggiunti da una Gardonese in affanno.

A metà il tabellone luminoso segna 47-28, e la ripresa non consente nessun tipo di appiglio ai ragazzi di Sguaizer, che ora devono veramente correre ai ripari per non rischiare una categoria che quest’anno sembra davvero difficile da gestire.

Tabellino

Curtatone 85-Gardonese 65

Amica Chips Stings: Verri 10, Boudet 20, Bortolotto 8, Barbieri 14, Oj Pasquino 6, Ciorciari, Perfigli, Peralta 8, Aguirrezabala 11, Groppi, Ziviani 5, Fabi 3. Allenatore: Romero.

Migal Pall. Gardonese: Vezi, Franchi, Davico ne, Cravedi 13, Santi 12, Tonut 18, Lui 6, Amo 9, Basso 7, Mobilio ne, Sambirici. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Rossi e Pedini.

Parziali: 28-12, 47-28, 67-45.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Basket B Interregionale
