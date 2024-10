Basket, B interregionale: Gardonese battuta al fotofinish dalla Blu Orobica

Al termine di una sfida ricca di feroci sorpassi e controsorpassi la Migal si deve arrendere al fotofinish sul parquet della Blu Orobica (76-75 il risultato finale). I valtrumplini si fermano a due risultati utili consecutivi, mentre i bergamaschi raccolgono la prima vittoria in una partita montagna russa, formata, di fatto, da quattro mini match a sé stante nei quali le due compagini si alternano alle redini della sfida.

Il primo atto è tutto in favore dei valtrumplini, che impongono un autorevole 12-0 iniziale che i locali rammendano a fatica con Markovic: Gardone non tentenna e ai 10’ è 22-15 per gli uomini di Perucchetti. Incassato il primo quarto è tempo però per gli orobici di salire in cattedra: i biancoblù vanno in black out, nessuno segna, e i padroni di casa possono dilagare con Mazzoleni imponendo un parziale secco di 20-11 che vale il 35-33 alla sirena di metà gara.

L’intervallo, però, è provvidenziale: la Migal si presenta sul parquet con tutt’altro piglio, confeziona trenta punti (a fronte dei 12 dei locali) con Mazzantini, Basso, Motta e Grani, e ai 30’ riesce a chiudere avanti di quindici lunghezze (62-47). Sembra fatta, ma i padroni di casa non ci stanno: Dore e Simoncelli iniziano a ferire chirurgici dall’arco, i biancoblù tornando ad annaspare, e il gap si assottiglia rapidamente fino al 68-65. Gardone reagisce, la Blu Orobica affonda i denti, e con 53” da giocare i bresciani guidano di una sola lunghezza (75-74). Perucchetti ferma tutto, ma capitan Davico sbaglia il tiro della salvezza: la Blu Orobica invoca il time out e Simoncelli dalla lunetta è glaciale e non ricambia il favore, siglando il sorpasso a 10”. A niente serve l’ultimo tentativo del play argentino, i padroni di casa concretizzano remuntada e vittoria.

Classifica

Pizzighettone 6 p.ti, Gardone, Iseo, Cernusco, Nervianese e Sangiorgese 4, Reggio Emilia, Curtatone, Social OSA, Bologna, Blu Orobica 2, Sansebasket 0.

Tabellino

Blu Orobinca: Odiphri, Simoncelli 10, Morelli 6, Dore 18, Doneda 4, Adami ne, Mazzoleni 10, Markovic 16, Leoni 6, Dembele, Renella, Nespoli 6. All.: Albanesi

Migal Gardonese: Davico 11, Santi, Grani 8, Tonut 5, Motta 10, Sambrici, Basso 17, Jovanovic 7, Mazzantini 8, Malagnini 9. All.: Perucchetti

Arbitri: Bavera e Brambilla

Note: parziali 15-22, 35-33, 47-62.