Basket B interregionale, Gardone batte Gorizia in una partita clamorosa

Con cuore e testa, per una gara dominata da vera ammazzagrandi: Gardone mette a sedere senza patemi particolari Gorizia al PalaItis 87-77 in una partita clamorosa e dal peso specifico notevole per piazza ed umore. Contro la terza forza del campionato la truppa di Sguaizer ripropone quanto di buono aveva messo in campo nella gara di andata, orchestrata dallo stesso protagonista della partita di ottobre: è un Emanuele Cravedi in stato di grazia ad infilare 25 punti e a trascinare i suoi verso due importantissimi punti.

A fare da scudiero, uno statuario Leonardo Basso (19), seguito da Tonut (11), Amo e Mascadri (8 a testa) e dal finalmente ritrovato Davico (7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, ma per i biancoblù è già stato fondamentale rivederlo sul parquet).

La partita

Gardone si rende autrice di un clamoroso secondo quarto (31-17 il parziale secco messo a referto), che garantisce di dare il colpo di reni decisivo dopo un primo quarto giocato punto a punto per più di metà frazione (chiusa ai 10’ 17-14): il magico duo Cravedi&Basso riesce ad allargare il gap, garantendo un vantaggio di 48-33 sulla sirena di metà. La gara rimane comunque nelle mani dei valtrumplini al ritorno sul parquet: i locali arrivano fino al +22, stabilendo delle nette gerarchie ai danni dei giuliani, e siglando ai 30’ il 65-53. Per i ragazzi di Tomasi le speranze di remuntada passano tutte dall’ultimo giro di boa: Gorizia spinge, Gardone resiste, il consueto black out che i valtrumplini hanno spesso subito quest’anno non si ripropone mai troppo pericolosamente, e Davico e compagni mettono in cassaforte due punti preziosissimi.

Il tabellino

Gardonese 87

Gorizia 77

Pall. Gardonese: Franchi, Jonathan Amo ne, Davico 7, Cravedi 25, Santi, Tonut 11, Lui 2, Felix Amo 8, Basso 19, Mascadri 8, Sambrici 2, Paci 5.

Allenatore: Sguaizer.

Dinamica Gorizia: Perin 2, Sertic 2, Sara 9, De Biasi ne, Fall 25, Peresson, Ius 11, Colli 8, Venturini, Giacche 17, Micalich 3.

Allenatore: Tomasi.

Arbitri: Lorefice di Bologna e Indrizzi di Modena.

Note: Parziali: 17-14, 48-33, 65-53.