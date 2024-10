Basket B Interregionale, è tempo di derby tra Iseo e Gardonese

Tutte le vittorie nel basket valgono due punti. Ma si sa, quando si parla di un derby prevalere sull’avversario porta sempre con sé qualcosa in più per la squadra che riesce ad esultare sulla sirena, per i tifosi e per la società. Due settimane fa era stato rimandato per un’emergenza sanitaria, ma ora l’attesissimo derby di B Interregionale tra la Syneto Iseo e la Migal Gardonese si potrà finalmente giocare: primo teatro del grande classico – in programma domani alle 20.45 – sarà il PalAntonietti dei gialloblù.

Se l’anticipo offerto in preseason ha sorriso agli uomini di Mazzoli, per ora tra le gare ufficiali in categoria le due compagini hanno ottenuto una vittoria a testa: lo scorso anno le bresciane – entrambe neo promosse – avevano infatti trionfato l’una sul parquet dell’altra. Domani, sarà quindi la volta della bella. Le due compagini arrivano alla gara a quattro punti: la Syneto reduce dal tonfo al PalaBigi di Reggio Emilia, la Migal dalla beffa della gara sospesa in casa contro la Nervianese per impraticabilità del campo.

La sfida

Osservati speciali della gara saranno senza dubbio Giacomo Bonavida e Mirko Gentili per i padroni di casa e Nacho Davico per i valtrumplini, migliori realizzatori fino a qua per le reciproche squadre: 20 punti di media in quattro gare disputate per Bonavida e 15,2 per capitan Gentili, mentre sono 15,6 in tre sfide quelli messi a referto dal play argentino. Iseo dovrebbe presentarsi sul parquet al completo, mentre la Migal dovrà fare ancora a meno di Basso: il centro ventenne, infatti, sarà costretto ai box ancora qualche settimana.

Mirko Gentili di Iseo © www.giornaledibrescia.it

«Il derby per noi è sempre sentito: sarà sicuramente una battaglia e daremo il massimo. Tutte le vittorie, alla fine, valgono due punti, ma questa è una di quelle sfide che è sempre meglio vincere», suona la carica il capitano dei gialloblù. Molto simile anche il commento del pari rango, Nacho Davico: «Il derby è un’occasione d’oro sempre, sia a livello di punti che mentale. Iseo è una squadra molto solida ma è nelle sfide complesse come questa che è importante farsi valere. Siamo carichi e vogliamo portare a casa la vittoria».