Basket, Gardonese-Nervianese sospesa per impraticabilità del campo

Una partita sospesa per campo impraticabile è una cosa rara da vedere nella pallacanestro: eppure è quanto andato in scena questa sera nel match tra Gardonese e Nervianese nel palazzetto dei valtrumplini.

Cos’è accaduto

La gara, condotta in quel momento dai padroni di casa della Migal per 59-49, è stata infatti interrotta a quindici minuti dalla sirena conclusiva per l'impraticabilità del terreno di gioco: sul parquet del PalaItis si allungavano macchie di umidità che hanno spinto gli ospiti a lamentarsi della situazione con gli ufficiali di gara. Preso atto della situazione, la sfida è stata sospesa.

Scenari

Ora bisognerà aspettare il giudice sportivo, la cui decisione potrebbe arrivare già domani: nessuna sconfitta a tavolino (la responsabilità dell’accaduto non sarà imputata né alla società valtrumplina né agli avversari) ma resta da capire se il match verrà rigiocato dallo 0-0 o se si ripartirà dal momento della sospensione.

Il match

Un peccato per i biancoblù, che fino a quel momento avevano retto le redini della gara (21-17 e 49-37 i parziali dei due quarti giocati) con personalità. Erano già quattro i giocatori in doppia cifra: Santi (11), Jovanovic (10), Mazzantini (12) e Malagnini (10).

Dopo un primo quarto sempre in vantaggio ma con i meneghini in scia, infatti, i valtrumplini avevano trovato il break decisivo in avvio del secondo periodo, allungando il gap fino alle diciannove lunghezze con Santi (49-30), per poi lasciare un po’ di respiro agli ospiti e concedere sulla sirena di metà il 49-37. L’avvio di terzo quarto aveva di nuovo visto la Migal sulle barricate con i centri di Malagnini e Mazzantini: un flusso di energia bruscamente interrotto dalle proteste ospiti e dalla decisione arbitrale, e che si spera possa riprendere a data da destinarsi.