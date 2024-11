Basket, B femminile: terza vittoria consecutiva per Pontevico

Terza vittoria consecutiva – la settima in 8 gare disputate in questo avvio di stagione – per le ragazze della Meccanica Fantini Pontevico. Le bassaiole, vincendo il match con Bresso per 72-45, mantengono l’imbattibilità casalinga che dura da ben 556 giorni (ultima sconfitta interna il 29 aprile 2023 con Albino) e si confermano in testa alla classifica di serie B femminile. Un primato condiviso a quota 14 con Usmate, vittoriosa per 70–65 nella sfida al vertice con Varese.

La partita

La partita è bella ed equilibrata fin dall’avvio: Bresso parte forte e risponde ai primi centri di Rossi e Kotnis con i canestri di Trianti e Genovese che portano la compagine ospite in un amen sul 7-3. Kotnis accorcia dalla lunetta, Stilo risponde appoggiando al vetro i punti numero 8 e 9, ma Pontevico inizia a fare sul serio e trova il break di 8-0 firmato De Cristofaro-Kotnis che rilancia finalmente le bresciane. Il gruppo di Fasano si dimostra un osso duro – almeno nel primo quarto – e si riporta a contatto spinta dalla solita Genovese.

Ci pensa però De Cristofaro a pochi secondi dalla prima sirena a mettere la bomba che vale il definitivo 16-13 ai 10’. Pontevico è viva e, nonostante qualche affanno iniziale, trova la quadra giusta nel secondo periodo per indirizzare a proprio favore la sfida. Bresso tenta di restare aggrappata alla gara – arrivando sul -1 al 13’- ma si scopre troppo lasciando campo libero alle padrone di casa che, grazie ad un’ottima prova corale, trova il secondo parziale di 12-0 utile per arrivare con ben 13 lunghezze di margine all’intervallo (40-27).

Al rientro dagli spogliatoi il gruppo di Doldi amministra bene il vantaggio e mette altro fieno in cascina allungando con capitan Racchetti e Rossi: al 30’ il tabellone luminoso segna il risultato di 54-37. Pontevico corre forte anche nell’ultimo periodo: Lisa Pintossi trascina le bresciane, la neoentrata Adami si mette in mostra subito con la tripla dall'angolo che mette la parola fine ad una gara mai in discussione. Bresso esce di scena, mentre Pontevico vola sulle ali dell'entusiasmo e, certificando il definitivo 72-45 con l'ultimo canestro di Savoldi, può nuovamente esultare davanti al proprio pubblico.

Il tabellino

Pontevico 72-Bresso 45

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 16, Savoldi 2, Visigalli 3, Racchetti 9, De Cristofaro 11, Bernardelli 2, Adami 3, Vida 2, Rossi 9, S.Pintossi 4, L.Pintossi 11. All: Doldi.

Opsa Bresso: Pusca 7, Zucchetti, Quaroni 3, Leoniddi 5, Genovese 9, Sartori 3, Urru 5, Beachi, Trianti 6, Fossati, Stilo 10. All.: Fasano.

Arbitri: Cantarini e Sentati.

Note: parziali 16-13, 40-27, 54-37